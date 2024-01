Errori di stile sul red carpet dei Golden Globe 2024: chi ha ottenuto il massimo dei voti in fatto di moda e chi ci ha deluso? Scopriamo insieme tutti gli outfit più brutti sfoggiati dalle celebrità.

Nella giornata di ieri, domenica 7 gennaio, si è tenuta l’81esima edizione dei Golden Globe, i premi conferiti annualmente ai migliori film e programmi televisivi. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles ed è stato presentato dal cabarettista e attore statunitense Jo Koy. L’attesissimo evento non solo rappresenta un punto cruciale nel mondo del cinema, ma è altrettanto importante nel mondo della moda. Le celebrità hanno l’opportunità di mostrare i loro outfit migliore e brillare sul red carpet. Tuttavia, molte scelte di abbigliamento non ci hanno convinto. Dunque, ecco tutti gli outfit peggiori sfoggiati dalle celebrità sul red carpet dei Golden Globe 2024:

Bradley Cooper Per l’attore statunitense i Golden Globe 2024 sono stati una vera delusione: oltre a non portare a casa alcun premio, il suo look con smoking è apparso decisamente troppo semplice e privo di carattere.

Dua Lipa Le aspettative su Dua Lipa ai Golden Globe 2024 erano alte, ma purtroppo ci hanno lasciato insoddisfatti: non si è aggiudicata il premio come miglior canzone e la scelta dell’abito non ha valorizzato la sua figura.

Barry Keoghan L’attore irlandese ha scelto un look firmato Louis Vuitton poco armonioso: giacca e pantalone sono caratterizzate da due texture diverse che chiaramente non si sposavano bene tra loro.

Amanda Seyfried L’attrice statunitense ha indossato un lungo abito nero di Armani Privé impreziosito da un maxi fiocco sul petto, ma il dettaglio “pacchetto regalo” non ci ha convinto!

Bella Ramsey Anche l’outfit di Bella Ramsey rientra tra i peggiori. La giovane e promettente attrice ha optato per un look troppo semplice per un evento così importante.

Julia Garner Da un eccesso all’altro: mentre alcune celebrità hanno scelto un look troppo sobrio, altre, come Julia Garner, hanno osato in modo esagerato. Il suo abito, completamente ricoperto di paillettes e con scollatura audace sul seno, non è sicuramente passato inosservato.