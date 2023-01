Si aspetta la notte dei Golden Globe un po’ come si aspetta il Natale: la cerimonia più magica dell’anno è finalmente tornata alla normalità e il red carpe si è nuovamente illuminato di eleganza e bellezza a 360 gradi.

Insieme agli outfit favolosi, non sono mancati capelli da sogno e make-up degni delle più importanti star di Hollywood.

I beauty look da red carpet: hairstyle e make-up dei Golden Globe 2023

Non si può non iniziare dal beauty look della Mercoledì Addams di Tim Burton. La protagonista della nota serie-tv Netflix, Jenna Ortega, ha spiazzato i riflettori con un look assai diverso dallo stile a cui eravamo abituati. L’attrice, infatti, ha scelto un hairstyle corto caratterizzato da una frangia a tendina in tendenza, il tutto abbinato a un make-up sobrio, dove gli occhi (e le ciglia, in particolare) hanno fatto da protagonisti.

Nulla da dire sulla bellezza angelica di Margot Robbie. L’attrice di Babylon ha scelto un make-up molto naturale, confermandosi ancora una volta la regina della bellezza acqua e sapone. Labbra color pesca, occhi delineati da una spolverata di ombretto chiaro e ciglia scure dal mascara. Il blush sulle guance le dona luminosità e i capelli, lasciati sciolti e leggermente ondulati, fanno di lei un vero angelo.

Anche Jessica Chastain ha scelto la raffinatezza: uno chignon intrecciato romantico ed elegantissimo, abbinato a un make-up fresco e naturale.

Labbra rosate, ombretto shimmer e ciglia lunghissime: meravigliosa.

Look molto simile anche per Michelle Williams, che come la collega Chastain, ha scelto un raccolto molto morbido che lascia liberi alcuni ciuffi sul davanti. Il make-up anche in questo caso stringe la mano alla naturalezza: labbra rosate e leggermente glossate, guance sfumate di un pesca leggero e oggi segnati da lunghe ciglia nere.

Selena Gomez è eterea, candida, perfetta: la cantante e attrice ha sfoggiato un hairstyle con coda di cavallo alta chiusa con una ciocca ben arrotolata su se stessa. Sul make-up si punta sulle ciglia, foltissime e nere, combinate a uno smokey eyes delle tonalità dell’abito. Labbra nude e incarnato rosato: angelica.

Anya Taylor-Joy ha incantato tutti con i suoi lunghi capelli biondi extra lisci e tenuti tutti da una parte. Il make-up, invece, punta agli occhi, resi intensi dalle ciglia e dall’ombretto sfumato. Labbra naturali e incarnato pescato: la naturalezza vince su tutto.

Ana de Armas scioglie i capelli e li tiene lisci liberi di andare dove più desiderano. Il make-up, invece, è sobrio nel complesso ma deciso per quanto riguarda gli occhi. Una bella riga di eyeliner e una pennellata di mascara rendono il suo sguardo potente e sensuale.

Chi ha scelto di esagerare in fatto di beauty look è sicuramente Heidi Klum. Insieme all’abito piumato e cosparso di paillettes, la top model ha scelto di sfoggiare un hairstyle leggermente mosso, dove la frangia – simbolo della sua immagine – è stata spostata di lato, per un tocco più glam e retrò. Il make-up, invece, è audace: occhi smokey sfumati di nero e viola scuro, rima inferiore dark e ciglia lunghissime. Le labbra naturali e l’incarnato, nel complesso, rosato.

Viola Davis di nome e di fatto: l’attrice oltre a sfoggiare un abito tra il viola e il blu, ha scelto un make-up occhi abbinato all’abito, intensificato dall’ombretto shimmer sia sulla palpebra, sia nella rima inferiore. Ciglia lunghe e labbra leggermente colorate: e i capelli? Davis li lascia al naturale, sfoggiando la sua chioma riccia meravigliosa.

Milly Alcock ha scelto un hair look semi raccolto prezioso: il suo bob wet è stato infatti chiuso dietro da un accessorio gioiello silver, mentre per il make-up ha puntato tutto alle sopracciglia folte pettinate in tendenza e ombretto shimmer argento.

Audace anche l’haisrtyle di Liza Koshy: cortissimo, effetto wet ed extra grafico, il taglio dell’attrice è forse uno dei più originali. Tutto accompagnato da labbra nude glossate, e ciglia lunghissime.

Insomma, pare proprio che i Golden Globe 2023 abbiano puntato sul make-up naturale e sulle ciglia extra long. Per i capelli stili classici e qualche tocco di originalità, ma l’eleganza è stata ancora una volta la padrona della serata.