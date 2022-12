Gli esperti di Escort4you spiegano il fenomeno OnlyFans 

Da qualche tempo si sente spesso parlare di OnlyFans, e non tutti sanno di cosa si tratta. OnlyFans è una piattaforma di condivisione di contenuti che permette ai creator di guadagnare online attraverso quei contenuti. La piattaforma aveva annunciato di voler bloccare i contenuti sessualmente espliciti alla fine del 2021, ma dopo pochi giorni dall’annuncio OnlyFans ha ritrattato e ha deciso di continuare a consentire questa tipologia di contenuti. Gli esperti di Escort4you ci spiegano il fenomeno di OnlyFans e dei siti di incontri.

Come funziona OnlyFans

OnlyFans è attivo dal 2016 ed è utilizzato da moltissime personalità dello spettacolo, tra cui Cardi B e Bella Thorne. Quest’ultima ha dichiarato di aver guadagnato oltre 2 milioni di dollari in una sola settimana tramite la piattaforma. Tuttavia, OnlyFans è utilizzato soprattutto dalle escort e dalle sex workers in generale. Come analizzato dagli esperti di Escort4you, le visite alla piattaforma sono favorite anche attraverso TikTok: sul social i creatori rimandano i followers alla propria pagina di OnlyFans, dove offrono contenuti più esclusivi e piccanti in cambio di soldi. Molte escort e creator su OnlyFans danno agli utenti la possibilità di chattare, oppure vedere video hot o fotografie.

Il fenomeno dei siti specializzati

Il New York Times ha definito OnlyFans “il paywall del porno”: sicuramente è una nuova maniera per le escort (e non solo) di aumentare i propri guadagni con uno sforzo molto diverso rispetto agli incontri tradizionali. Molte delle escort che si trovano sui siti specializzati come Escort4you.XXX, infatti, hanno deciso di aumentare la propria visibilità e quindi il proprio guadagno proprio grazie a OnlyFans o a piattaforme simili. Secondo Escort4you, le ragazze trovano questi nuovi strumenti di lavoro innovativi e comodi, preferendo videochat e contenuti esclusivi su OnlyFans rispetto agli incontri classici nei propri appartamenti. Questo trend è comprensibile, se si pensa alla maniera in cui i social si stanno evolvendo nel tempo: dalle vecchie chat a Facebook, a Twitter, fino ad arrivare ai social di tendenza per la condivisione di foto e video: Instagram e TikTok, i due social “fast” per eccellenza. Come spiega Escort4you, gli utenti preferiscono OnlyFans al porno tradizionale per la possibilità di contatto diretto con i creatori dei contenuti e per l’unicità di quel contenuto, spesso creato ad hoc per un singolo utente.