Quando c’è di mezzo un matrimonio, si sa, l’ansia dell’abito si fa sentire, ma non solo per la sposa. Infatti, anche le damigelle hanno un ruolo notevole nella cerimonia e il loro abito è altrettanto importante. Quali sono, dunque, gli abiti da damigella di tendenza per la nuova primavera-estate 2023?

Gli abiti da damigella per la primavera-estate 2023

Con l’arrivo della bella stagione sono numerose le coppie che decidono di andare all’altare. È così da sempre, del resto un matrimonio al sole è sinonimo di allegria e di totale spensieratezza. Se fate parte di quel gruppo di ragazze che sono state chiamate a rapporto come damigelle, sappiate che la stagione primaverile-estiva del 2023 regala tante nuove tendenze in fatto di abiti.

La regola principale è una: l’abito della damigella deve rispecchiare lo stile e la palette cromatica del matrimonio e deve essere pienamente in equilibrio con il mood della cerimonia d’amore.

Abiti da damigella 2023: lunghi e con spacco

Non si può non cominciare la lista delle tendenze per la bella stagione con loro: gli abiti da damigella lunghi con spacco laterale. Sono degli evergreen, è vero, ma è impossibile non farli rientrare tra le tendenze. Versatili e super chic, gli abiti lunghi da damigella riescono sempre a conquistare tutti gli stili. Considerate le temperature più alte, il tessuto deve essere leggero e morbido, detto “scivolato”.

Damigelle con abiti corti? È possibile!

Si tratta di una tendenza sicuramente meno sviluppata, ma comunque esistente. Le damigelle, nella primavera-estate 2023, potranno osare con abiti più corti rispetto al solito. Si preferisce sicuramente una lunghezza midi, giusta per il contesto e la formalità. Per quanto riguarda il tessuto, sì a pizzi, a tulle, a seta: l’eleganza deve essere totalizzante.

Gonna lunga è camicia abbinata: la nuova tendenza del 2023

Una tendenza che sta letteralmente spopolando tra le damigelle vede uno spezzato. Sotto, una gonna lunga scivolosa e possibilmente a vita alta, mentre sopra una bella camicia elegante abbinata. In questo caso l’effetto sarà originale, nuovo e altamente raffinato. Il colore, ovviamente, dipenderà dalle scelte del matrimonio e della sposa.

Abiti con applicazioni: la tendenza è assicurata

Ci sono mode che non muoiono mai: quando si tratta di matrimoni e quando si tratta di damigelle, infatti, non è difficile cadere nel gioco delle applicazioni. Perché, dunque, non scegliere un abito cosparso di micro cristalli o di applicazioni preziose? Occhio solo a non esagerare: l’attenzione principale va tutta alla sposa.

Modelli a sirena e modelli plissettati

Anche il modello a sirena rientra tra le tendenze della primavera-estate 2023. Elegante e femminile, è perfetto per le cerimonie. Discorso analogo anche per l’effetto plissettato: ricordate di scegliere un modello adatto alla valorizzazione della vostra silhouette.

Quali colori scegliere?

In realtà il 2023 accende le luci del colore. Gli abiti da damigella si tingono di nuove tonalità e puntano a un’eleganza colorata ma pur sempre raffinata. Assolutamente sì a tutte le nuance pastello, come il rosa, il verde, l’azzurro polvere e il colore pesca. Se invece puntate a qualcosa di più “acceso“, vanno moltissimo il fucsia, il blu, il giallo, l’arancione e, ovviamente, il colore Pantone del 2023, il Viva Magenta.

Per ultimo, ma non per importanza, il rosa: non importa che stagione dell’anno sia, il rosa rimarrà sempre il colore più gettonato e le damigelle se ne innamorano ogni giorno sempre di più.