I fan hanno seguito il suo viaggio infinito e ora sono felici di vederla finalmente rilassata in un vero paradiso terrestre: il suo viaggio verso Mauritius è durato 50 ore, ma adesso Giulia Provvedi può godersi una vacanza tra eleganza, spiagge bianche e acqua cristallina.

Giulia Provvedi a Mauritius: il viaggio di 50 ore

“Benvenuta in paradiso! Dopo quasi 50 ore di disagi, tra aerei annullati e attese, siamo riuscite a raggiungere questo meraviglioso posto. Vi porterò con me, non vedo l’ora di scoprire tutta la bellezza di questa isola“, ha scritto Giulia appena arrivata in spiaggia.

Ha lasciato in Italia l’inseparabile sorella Silvia e si gode una bella vacanza in compagnia di un’amica.

Le foto di Giulia Provvedi fanno impazzire i fan

I fan che la seguono su Instagram sono curiosi di scoprire le bellezze dell’isola grazie ai suoi continui aggiornamenti social. Intanto però si godono il suo fascino e i suoi scatti sensuali.

Appena arrivata Giulia si è fatta immortalare in pose acrobatiche e si è lasciata andare in scatti sensuali che hanno fatto impazzire i fan.