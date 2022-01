Belen e Stefano insieme in hotel? L’indiscrezione

A Mattino Cinque Federica Panicucci e i suoi ospiti sono tornati a parlare del gossip che ha recentemente investito Belen Rodriguez e il suo ex marito, Stefano De Martino. Secondo indiscrezioni i due sarebbero stati avvistati insieme in un hotel di Milano.

Belen Rodriguez e Stefano insieme a Milano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati più volte insieme nelle scorse settimane e, secondo un paparazzo ospite a Mattino Cinque, i due avrebbero trascorso insieme una notte in un hotel di Milano. La notizia al momento non ha ricevuto conferme e, di recente, Belen ha solamente confermato di essere “single” (e di aver quindi archiviato la sua storia con Antonio Spinalbese). In tanti tra i fan della showgirl argentina sono curiosi di sapere cosa stia accadento veramente tra lei e Stefano De Martino ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme.

Belen Rodriguez: la vita privata

Durante l’estate 2021 Belen è diventata madre della sua seconda bambina, Luna Marì, nata il 12 luglio 2021. Nonostante l’addio, Antonino Spinalbese continuerebbe a vedere sua figlia quasi quotidianamente e né lui né Belen al momento hanno voluto chiarire cosa li abbia spinti a separarsi.

Belen Rodriguez: i messaggi sui social

Quando nei giorni scorsi Belen è stata travolta da un rumor in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino la showgirl ha postato sui social un messaggio criptico dove sembrava proprio riferirsi alla sua storia con il ballerino.

“Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”, ha scritto la showgirl argentina sui social. Il messaggio si riferiva proprio alla sua storia con Stefano?