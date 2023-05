Giulia Pastore, chi è la fidanzata di Sandro Tonali

Giulia Pastore è una giovane influencer, modella e testimonial per un celebre marchio di gioielli, nonché fidanzata del calciatore del Milan Sandro Tonali. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Giulia Pastore: chi è?

Non abbiamo molte informazioni circa la biografia di Giulia Pastore, sappiamo solo che ha 22 anni e che si è diplomata presso l’istituto tecnico commerciale di Milano. Giulia Pastore ama viaggiare, è stata a New York, in Giappone, più precisamente a Tokyo e a Valencia. Nel giro di poco tempo Giulia Pastore è diventata una modella e un’influencer, e collabora come testimonial con un celebre marchio di gioielli italiani da diversi anni. Inoltre Giulia Pastore è molto seguita sui social. Giulia è stata in passato al centro di alcune polemiche, molti haters gli hanno scritto su Instagram con messaggio tipo “una ragzzina fortunata che gioca a fare l’influencer solo perché sei la fidanzata di un calciatore, altrimenti non hai né arte né parte.” Questo e altri commenti hanno fatto davvero infuriare la giovane Giulia Pastore, la quale ha così risposto, stanca di tutte queste polemiche:

“Rispondo a questo messaggio perché magari mi segue da poco e mi vede come la fidanzata di un calciatore. A 15 anni ho iniziato a lavorare in un negozio di pubblicità a Brescia, avevo un rimborso economico e non chiedevo un euro ai miei genitori. Poi ho fatto anche la cameriera in un hotel, prendevo il treno alle 5.30 del mattino senza criticare chi si svegliava alle 12.00. Inoltre, in tutto questo studio all’Università.”

Giulia Pastore ha sicuramente dimostrato di avere grinta da vendere nonostante sia ancora giovanissima.

Giulia Pastore: vita privata, la storia con Sandro Tonali

Dal 2019 Giulia Pastore è fidanzata con il calciatore del Milan Sandro Tonali, nato a Lodi nel 2000 e cresciuto nelle giovanili di Piacenza e Brescia e che abbiamo visto ieri sera, 10 maggio, impegnato nella gara di andata della semifinale di Champions League 2023 contro i cugini dell’Inter, in un euroderby perso dal Milan per 2 a 0, grazie alle reti, realizzate nei primi quindici minuti del primo tempo, da parte di Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan. I due sono molto riservati e non si hanno notizie su come si siano conosciuti, ma vista l’età di entrambi, quando erano molto giovani. Nel 2021 hanno festeggiato due anni insieme poi c’è stata una breve rottura. Quando sono tornati insieme, Giulia Pastore ha postato una foto sul suo profilo ufficiale di Instagram, con sotto le seguenti parole: “Perdersi per poi ritrovarsi. Ci sono amori che fanno il giro del mondo, giri immensi, per poi tornare ancora più belli.” La coppia sembra quindi più unita che mai, lo dimostrano anche i tanti scatti insieme postati su Instagram da entrambi o nelle stories.

Giulia Pastore è molta attiva sui social, il suo account ufficiale di Instagram conta oltre 60mila follower. La giovane influencer e modella ama postare foto di se stessa oltre che insieme al proprio fidanzato, se volete quindi saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale.