Temptation Island ha aperto le porte del suo ormai celebre Resort Is Morus Relais il 30 giugno 2021. Cifra tonda per il programma, che ancora molto seguito ed apprezzato dal pubblico, arriva a festeggiare la sua decima edizione. Alla conduzione troviamo ancora una volta, l’insostituibile Filippo Bisciglia.

Come ogni anno, a tentare di scombussolare gli equilibri delle sei coppie che hanno deciso di partecipare mettendo in gioco i propri sentimenti, ci sono 12 single uomini e 12 single donne, tra cui figura anche la bella tentarice Giulia Mastrantoni. Scopriamo qualcosa in più su di lei, dagli studi conseguiti a cosa ha fatto prima di entrare nel cast di Temptation Island.

Chi è Giulia Mastrantoni

Giulia Mastrantoni nasce a Roma il 5 novembre del 1987 ed è del segno zodiacale dello Scorpione.

Sulla sua famiglia d’origine e la sua infanzia non si sa nulla, ma abbiamo qualche informazione in più invece sul suo percorso di studi e sulle professioni svolte prima di approdare su Canale 5 per partecipare a Uomini&Donne.

Dopo il diploma infatti, Giulia si iscrive alla facoltà di Ingegneria Civile all’Università di Roma Tor Vergata, dove si laurea. Muove poi i primi passi nel mondo del lavoro proprio nella sua università, con cui collabora per un periodo.

Nel 2017 invece ricopre il ruolo di Business Analyst per la famosa casa automobilistica Mercedes Benz per poi essere successivamente assunta alla Edilfar Rent, nel settore del noleggio di autoveicoli. Dopo queste prestigiose esperienze lavorative però, Giulia Mastrantoni decide di cambiare rotta, lasciando analitica e motori per diventare dermopigmentista, specializzandosi nella tecnica del microblanding e in laminazione ciglia e sopracciglia.

Chi è Giulia Mastrantoni: da Uomini&Donne a Temptation Island

Lo abbiamo già visto accadere con molti altri single di Temptation Island che prima di approdare sulla spiaggia più spiata d’Italia, sono passati a Uomini&Donne spesso come corteggiatori o corteggiatrici.

Così è successo anche per Giulia Mastrantoni, che prima di essere scelta come tentatrice, ha anche partecipato come dama per il Trono Over, nella nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Durante il programma ha frequentato i due cavalieri Michele Dentice e Riccardo Guarnieri, ma non è riuscita nell’intento di trovare la propria anima gemella.

Chi è Giulia Mastrantoni: qualche curiosità da sapere

Il profilo Instagram di Giulia Mastrantoni risulta privato probabilmente in occasione della sua partecipazione a Temptation Island. Single e coppie sono infatti obbligate per contratto a mantenere un basso profilo almeno fino alla fine del programma, per evitare di far trapelare troppe anticipazioni. Prima che lo privatizzasse però, scorrendo i suoi post si intuiva che una delle sue più grandi passioni fosse quella di viaggiare, in particolar modo per località marittime italiane ma soprattutto straniere. Molte le mete raggiunte, tra cui Rio de Janeiro, Marrakech, e la Spagna.

Giulia Mastrantoni sembra essere molto amica di Vanessa Cinelli, la tentarice che durante l’edizione di Temptation Island del 2019, avvicinò il fidanzato Vittorio Collina, arrivato nel programma con la biondissima Katia Fanelli, una delle fidanzate che più di tutte conquistò il pubblico in quell’edizione.