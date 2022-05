Il 22 luglio di quest’anno Manuela Arcuri convolerà a nozze con Giovanni di Gianfrancesco nella splendida cornice di Castello Odescalchi, sul lago di Bracciano. Il nome del posto vi darà senz’altro qualcosa, in quanto si tratta della stessa location che in passato ha ospitato matrimoni molto celebri, tra cui quello di Tom Cruise e Katie Holmes o di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Sebbene la relazione dell’Arcuri sia molto longeva, durando da una dozzina d’anni, in molti nutrono curiosità sul futuro sposo, che in quest’articolo tenteremo di soddisfare.

Chi è Giovanni di Gianfrancesco, età, altezza e professione

Giovanni Di Gianfrancesco è un imprenditore edile originario di Monterotondo in Provincia di Roma. In molti lo conoscono come il compagno di Manuela Arcuri, sebbene di lui si sia sempre parlato poco in funzione di una scelta avveduta e precisa della coppia, la quale ha preferito mantenere lontana l’attenzione mediatica dalla sfera personale.

Giovanni Di Gianfrancesco, come accennato, è un imprenditore di successo attivo nel campo dell’edilizia da molto tempo, che si cimenta spesso e volentieri all’estero. Ha 42 anni, è alto circa 1.80 cm ed è il compagno dell’attrice dal 2010. Nel 2014 è nato Mattia, il primogenito della coppia, nascita che ha spinto l’attrice ad allontanarsi un po’ dal mondo dello spettacolo per vivere appieno la sua maternità. Una parentesi di stacco dall’universo del lavoro che la Arcuri condivise con il compagno, dedicatosi anche lui per un lasso di tempo circoscritto al solo ruolo di padre.

Di Gianfrancesco si sa e si vede molto poco; i suoi canali social non sono infatti accessibili al pubblico ed è apparso solo una volta in televisione al fianco della compagna in una puntata di “Domenica In”. Recentemente, la Arcuri ha voluto parlare della sua situazione familiare, narrando a profusione dell’amore con cui sta crescendo il piccolo Mattia, nonché della generosità, attenzione e grande bontà d’animo del compagno, con il quale si è decisa a improntare una vita lontano dai riflettori.

Le nozze imminenti

La notizia delle nozze è stata rilasciata dalla stessa attrice in esclusiva a Chi. È emerso che i due si erano già scambiati le promesse a Las Vegas, nel 2013, poco prima della nascita del figlio Mattia. Inoltre, proprio in America hanno anche fondato una casa di produzione insieme, la MG Production. Da tempo pensavano a una cerimonia nel Paese di origine, peraltro in un luogo testimone di matrimoni da sogno, sebbene gli stessi ivi celebrati siano ormai terminati. L’attrice, scherzando su Chi, ha detto che loro scongiureranno questa infausta diceria. Contestualmente, la Arcuri ha anche svelato come sarà l’abito, o meglio i due abiti, uno scelto per la cerimonia e uno per la festa: «L’abito che indosserò in chiesa sarà tradizionale, bianco, poi farò un cambio», ha anticipato, precisando inoltre che «Sono entrambi abiti importanti, preziosi. Il primo è scollato davanti e lungo, con la coda. Il secondo sarà lungo, ma con trasparenze più sexy nelle gambe e nella scollatura». «Spero che gli italiani continuino a vedermi come l’amante» ha inoltre dichiarato l’attrice, in quanto essere vista come la moglie significherebbe in un certo qual senso “attaccare il cappello”.

Per il 22 luglio sono già stati selezionati i testimoni. Saranno il produttore Alberto Tarallo e il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

La Arcuri farà il suo addio al nubilato in una città europea ancora ignota, mentre il suo futuro marito Giovanni di Gianfrancesco volerà a Ibiza insieme a un gruppo di amici.