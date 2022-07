Giorgio Mastrota si sposa con la fidanzata Floribeth Gutierrez. Le nozze avverrano entro Natale, in un bellissimo agriturismo della Valtellina, località dove il Re delle televendite vive da anni. L’ex moglie Natalia Estrada non è stata invitata al matrimonio.

Giorgio Mastrota si sposa

Nozze in vista per Giorgio Mastrota e la compagna Floribeth Gutierrez. I due si sarebbero dovuti sposare due anni fa, ma a causa della pandemia da Covid-19 sono stati costretti a rimandare il matrimonio più volte. Intervistato dal settimanale Nuovo, il Re delle televendite ha annunciato che il grande giorno sta per arrivare. Giorgio e Flo si sposeranno entro Natale, in un bellissimo agriturismo della Valtellina, località dove vivono da tempo.

Mastrosta ha ammesso:

“Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e io sono davvero molto contento”.

Le nozze con Flo in Valtellina

Giorgio e Flo sono una coppia da 10 anni e hanno avuto anche due bellissimi figli: Leonardo e Matilde, che hanno rispettivamente quattro e nove anni.

La cerimonia, come rivelato da Mastrota, si svolgerà in Valtellina entro Natale, anche se ancora non è stata fissata la data. Il matrimonio, però, sarà molto intimo e tranquillo:

“Un festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota”.

Natalia Estrada non è invitata alle nozze

Prima di incontrare Florubeth, Giorgio è stato sposato con Natalia Estrada, dalla quale ha avuto la primogenita Natalia Jr. La donna, però, non è stata invitata alle nozze. Mastrota ha ammesso:

“Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo. Insomma, viviamo in due mondi separati“.

Anche se hanno ottimi rapporti, Natalia non è tra gli invitati alle nozze di Giorgio. Molto probabilmente, però, ci sarà la figlia nata nel corso della loro unione.