Giorgia Meloni è divorziata? Chi è l’ex marito

La nuova Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è alle prese della guida del Paese e tra una questione politica e l’altra, le domande sulla sua vita privata non cessano di esistere. Tra le più gettonate ce n’è una che, in particolare, riguarda i sentimenti: Giorgia Meloni ha un ex marito? È divorziata? Proviamo a fare un po’ di chiarezza a riguardo.

Giorgia Meloni: la Presidente ha un ex marito, è divorziata?

Se ancora vi stavate chiedendo se la leader di Fratelli d’Italia sia o meno divorziata, sappiate che la risposta a tale domande è: no.

Giorgia Meloni, infatti, non è mai stata sposata e di conseguenza non risulta ovviamente essere divorziata.

Al contrario, la leader di FDI è felicemente innamorata e sta attualmente vivendo una bellissima storia d’amore con il compagno, Andrea Giambruno, padre di sua figlia Ginevra.

La storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono insieme ormai da quasi 8 anni e dal loro grande amore è nata Ginevra, la loro unica figlia, nata nel 2016. Pare che a farli incontrare sia stato proprio un contesto televisivo. Andrea Giambruno, infatti, nella vita lavora come giornalista e autore di Mediaset e i due si sono incontrati proprio in uno studio, come ha raccontato l’uomo in una vecchia intervista:

Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna: «Non ho mangiato, ho una fame che svengo». E Giovanna: «Ma qui c’è solo una banana», lei risponde «E dammi sta banana» . In una ripresa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostro occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo. Oggi sono il signor Meloni e ne sono orgoglioso […]

Il matrimonio tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non è ancora avvenuto: i due attualmente hanno dichiarato di essere contenti così e di non avere sentito l’obbligata esigenza di convolare a nozze. Le varie voci però non escludono un possibile passo verso l’altare, ma non c’è nulla di certo, dunque non si deve fare altro che aspettare eventuali aggiornamenti sul quadro d’amore.

Chi è Andrea Giambruno? Qualche curiosità sul compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno, classe 1981, è giornalista professionista e cura la rassegna stampa per Tgcom24, ma è anche autore di numerosi programmi televisivi di Mediaset. Ha studiato al Liceo Scientifico a Monza, ha praticato arti marziali e ginnastica e si è laureato in Filosofia all’Università Cattolica di Milano. La sua carriera da giornalista comincia grazie a una telefonata da parte di Gigliola Barbieri, capo autrice di Kalispéral, che lo chiama a rapporto a Mediaset. Nella sua carriera professionale ha collaborato con tanti programmi, tra cui si ricordano: Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Nel mese di settembre 2023 con la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche, Andrea Giambruno ha scelto di prendersi una pausa dalla conduzione del tg.

Attualmente vive la sua storia d’amore con Meloni e con la figlia Ginevra.