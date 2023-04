Gillian Jacobs, chi è: carriera e vita privata dell’attrice di Transatlantic

Gillian Jacobs è un’attrice e regista molto conosciuta, che fa parte del cast della serie tv Transatlantic, che si basa su una storia vera e molto toccante.

Gillian Jacobs: la carriera

Gillian Jacobs è una famosa attrice che ha recitato in moltissimi film e diverse serie tv. La sua carriera cinematografica è iniziata nel 2005, con Building Girl, diretto da Shari L. Carpenter. Da quel momento ha recitato in molti altri film, tra cui Blackbird (2007), Soffocare (2008), The Box (2009), Solitary Man (2009), Coach (2010), Cercasi amore per la fine del mondo (2012), Bad Milo! (2013), Una notte in giallo (2014), Un tuffo nel passato 2 (2015), Dean (2016), Ibiza (2018), Life of the Party (2018) e Magic Camp (2020). Nel 2021 recita poi in Fear Street – Parte 1: 1994, Fear Street – Parte 2: 1978 e Fear Street – Parte 3: 1666. Ha preso anche parte a Violence of Action, Injustice, The Seven Faces of Jane e Any Other Night. Nei primi anni duemila, ha iniziato a muovere i primi passi in televisione. Dopo piccoli ruoli e comparsate in diverse serie di successo, come The Book of Daniel, Fringe, Law & Order: Criminal Intent, Royal Pais e The Good Wife, è arrivata la svolta, con Community, dove ha recitato dal 2009 al 2015. Successivamente ha preso parte ad alcuni episodi di Girl (2015) e a Love (2016-2018). Nel 2021 è stata tra i protagonisti di Ten Year Old Tom, mentre nello stesso anno ha dato la voce a Atom Eve nella serie animata Invincible. È una grande appassionata di regia e si è cimentata dirigendo alcuni episodi di serie documentarie. Nel 2022 è uscito il primo lungometraggio da regista, intitolato The Seven Faces of Jane, in cui è anche la protagonista.

È diventata famosa grazie al ruolo di Britta Perry in Community, serie tv comedy della NBC, ideata da Dan Harmon. La serie è ambientata al Greendale Community College e racconta la storia di un gruppo di studenti. Ha recitato anche in alcuni episodi della nota serie Girls, ideata, interpretata e prodotta da Lena Dunham, che racconta la storia di quattro amiche che tentano di costruirsi una nuova vita nella Grande Mela. Ha anche ottenuto il ruolo di protagonista nella serie Love, prodotta da Judd Apatow, Paul Russa e Lesley Arfin, per Netflix. La serie racconta la storia d’amore di Mickey Dobbs e Gus Cruikshank. L’attrice ha anche doppiato un episodio di Ricky e Morty, prestando la sua voce al personaggio di Supernova. L’attrice fa anche parte del cast della serie tv Transatlantic, del 2023, che si basa su una profonda e toccante storia vera ambientata a Marsiglia un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Gillian Jacobs: la vita privata

Gillian Jacobs è nata il 19 ottobre 1982 a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. L’attrice è molto riservata, non ama diffondere informazioni sulla sua vita privata, come si nota anche dalla sua assenza dai social network. Non si sa praticamente nulla sulle sue relazioni sentimentali. L’attrice potrebbe essere single, ma non ci sono conferme o smentite. Contrariamente ai suoi colleghi, non possiede un profilo su Instagram. Ha raccontato di preferire tenersi lontana dai social network per avere un maggior distacco tra la sua vita lavorativa e la sua vita privata.