Gianni Sperti, il dolore per il padre scomparso: chi era?

Gianni Sperti è il famoso opinionista della trasmissione Uomini e Donne, di Maria De Filippi. Un volto noto molto apprezzato dal pubblico, che ha iniziato la sua carriera come ballerino. Scopriamo chi era suo padre, scomparso pochi anni fa.

Gianni Sperti e il dolore per la scomparsa del padre

Gianni Sperti oggi è il famosissimo opinionista della trasmissione Uomini e Donne, di Maria De Filippi, braccio destro della collega Tina Cipollari. In passato, Gianni Sperti è riuscito ad affermarsi sul piccolo schermo come ballerino di grande talento e ha fatto molto parlare di sé anche per quanto riguarda la sua vita privata. Gianni, infatti, è stato per diversi anni il marito della famosa Paola Barale. Non tutti sanno che l’opinionista di Uomini e Donne ha passato un momento molto buio a causa della morte del padre, avvenuta nel 2020. Il ballerino ha dovuto dire addio all’amato genitore e ha condiviso quel momento di profondo dolore con i suoi follower. Un dolore che si porta dentro e che non riesce a superare.

Tre anni fa Gianni Sperti ha annunciato la morte del padre, improvvisa e devastante. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per il ballerino, ma anche per tutti i suoi fan che lo sostengono e gli vogliono bene da sempre. L’opinionista non aveva mai accennato ad una malattia che avesse colpito il padre ed è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Proprio per questo motivo non si conoscono i motivi del decesso dell’uomo. Sui social Gianni Sperti ha condiviso il triste annuncio con un post molto semplice e diretto, scrivendo solo “Ciao papà”.

Gianni Sperti, le parole per il padre e il rapporto con i genitori

Dopo il tragico annuncio, Gianni Sperti ha pubblicato una foto insieme al padre, dedicandogli delle parole speciali. “Chiunque abbia avuto il piacere di conoscerti ti ha sicuramente trovato in abiti da lavoro, perché sei stato un uomo instancabile. Hai dedicato la tua vita al lavoro per rendere felici la mamma e noi figli. È ancora vivo nella mia memoria il momento in cui tornavi dal lavoro, noi quattro ti venivamo incontro e tu ci prendevi in braccio. Arrivavi sempre tardi nel pomeriggio ma noi ti aspettavamo per pranzare tutti insieme, questo ci ha insegnato la mamma. Chiunque ti abbia chiesto un favore ha ricevuto la tua immediata disponibilità perché tu non riuscivi a dire di no. I tuoi insegnamenti non hanno mai avuto bisogno di parole perché bastavano i fatti, era sufficiente guardarti per capire i valori che volevi trasmetterci. Sei stato tu a spingermi a continuare a studiare danza per riuscire a realizzare i miei sogni. Tutto ciò che sono oggi lo devo in gran parte a te e alla fiducia che hai riposto in me. In questa foto eri emozionato per me, per la mia rivincita e non per la mia vincita. Non so se riuscirò mai ad essere come te ma spero almeno di averti reso fiero di me. Ciao papà” ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne.

Gianni Sperti è sempre stato molto legato ai suoi genitori, ha parlato spesso del padre e della madre, Pia, ringraziandoli per tutto i loro sostegno durante gli anni di gavetta e l’inizio della sua carriera, prima di affermarsi nel mondo della danza. L’opinionista di Uomini e Donne vive da anni lontano dai suoi genitori e dalla sua terra d’origine, la Puglia. Dopo il lockdown del 2020, aveva finalmente abbracciato suo padre, che non aveva visto per mesi, e aveva condiviso tutta la sua felicità con i suoi follower.