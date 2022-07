Secondo indiscrezioni Gianni Sperti avrebbe uno speciale interesse verso un’ex professoressa dell’Eredità. Qualcuno avrebbe notato sui social uno scambio di like tra i due.

Gianni Sperti e la prof dell’Eredità

Gianni Sperti prova qualcosa per un’ex prof dell’Eredità? In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare uno scambio di like tra l’opinionista e la bellissima Cristina Buccino, che è stata anche naufraga dell’Isola dei Famosi.

Ovviamente al momento non vi sono conferme in merito all’indiscrezione circolata in rete e non è dato sapere neanche se i due si siano mai visti dal vivo. In tanti sono però curiosi di saperne di più, specie viste le indiscrezioni circolate in merito alla vita privata di Sperti (che spesso si è vociferato potesse essere gay).

La storia con Paola Barale

L’unica storia universalmente nota dell’opinionista è stata quella con Paola Barale. I due sono stati sposati, ma le nozze sono presto naufragate e oggi la showgirl ha più volte affermato di non conservare un buon ricordo del suo ex marito o del periodo vissuto insieme a lui. “Non sono stati leali”, ha dicchiarato l’attrice in merito ai suoi due famosi ex, Sperti e Raz Degan.

E ancora: “Nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura”.