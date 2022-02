Gianluca Vacchi ha svelato i retroscena sul suo rapporto con il fratello che, secondo indiscrezioni, avrebbe voluto prendere le distanze da lui con la sua società per via della sua sovraesposizione sui social.

Gianluca Vacchi: il fratello e la società

Per la prima volta Gianluca Vacchi ha rotto il silenzio in merito alla divisione finanziaria avuta con suo fratello Bernardo che, secondo indiscrezioni, avrebbe deciso di prendere le distanze da lui per via della sua sovraesposizione sui social (dove l’imprenditore è conosciuto anche come influencer).

“Ogni volta che ci sono di mezzo io, si vuole creare una Dynasty che non c’è. Io, verso mio fratello, sono sempre stato mosso da affetto nel proteggerlo e nel creargli un patrimonio”, ha affermato l’imprenditore, e ancora: “A 24 anni sono stato io a riorganizzare l’assetto societario dell’azienda di famiglia, indebitandomi per una cifra largamente superiore al patrimonio di mio padre.

Ora, semplicemente, mio fratello ha espresso il desiderio di essere indipendente e intraprendere un cammino separato dal mio. Ha chiesto di essere liquidato: nella holding Cofiva da me creata, aveva una quota minoritaria e che, per metà, gli avevo donato. Nessuna buona azione rimane impunita… Ma lo dico senza polemica. Anzi, mi fa piacere chiarire questa vicenda prima che si creino altre leggende. Quella partecipazione l’ho valorizzata in anni di lavoro in modo esponenziale e ora gliel’ho liquidata.

Per 102,5 milioni di euro”, ha specificato Gianluca Vacchi.

I rapporti col fratello

Nonostante Vacchi sostenga l’onestà delle proprie azioni, per sua stessa ammissione i rapporti col fratello sarebbero distaccati e ormai da mesi i due non si sentirebbero. “Purtroppo, quando si creano certe frizioni, può accadere che ci si allontani. Per me, è un dispiacere”, ha dichiarato l’imprenditore.

Gianluca Vacchi: la vita privata

Oggi l’imprenditore ha trovato la serenità accanto alla modella Sharon Fonseca, madre di sua figlia Blu Jerusalema. Al momento non è dato sapere se Vacchi e suo fratello Bernardo riusciranno a chiarire e se i rapporti miglioreranno in futuro.