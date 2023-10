Viviana Guglielmi è una giornalista delle reti Mediaset, protagonista di un fuorionda del compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Giambruno, chi è Viviana Guglielmi? Tutto sulla giornalista di Striscia la Notizia

Viviana Guglielmi è una giornalista delle reti Mediaset, è nata a Sanremo nel 1977 ma ha vissuto nel bergamasco, ha quindi 46 anni ed è laureata in Scienze della Comunicazione. Dal 2009 è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia. ha iniziato la sua carriera come giornalista occupandosi di sport e di intrattenimento. Nel 2008 ad esempio l’abbiamo vista su Antenna Tre alla trasmissione “Azzurro Italia”, mentre nel 2010 ha condotto su Tele Lombardia il programma “Happy Hour”. Dopo Inter Channel, Sistal Tv è arrivata a Gazzetta Tv e poi nella redazione del Tgcom24. Queste le sue parole nel corso di una intervista del 2005 al Corriere: “sono appassionata di sport. Da ragazzina facevo i campionati regionali di nuoto, stile libero. In tv non perdevo una puntata de La Domenica Sportiva. E mi dicevo: ‘un giorno mi piacerebbe condurre un programma di calcio’. Il mio modello? Candido Cannavò. Mi sono nutrita dei suoi editoriali, dei suoi libri. Lo vedevo in Tv e dicevo: ‘quello è lo stile giusto, compassato e profondo, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo.”

Non abbiamo notizie circa la vita privata di Viviana Guglielmi ma, se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a oltre 7mila follower.

Viviana Guglielmi, il fuorionda di Andrea Giambruno

Nelle ultime ore è divenuto virale il video di “Striscia la Notizia” che mostra un fuorionda di Andrea Giambruno, il compagno della Premier Giorgia Meloni, con protagonista proprio Viviana Guglielmi. La trasmissione è “Diario del giorno” su Rete 4 e, nel fuorionda, si vede Andrea Giambruno che si sposta da una parte all’altra dello studio facendo ampi gesti, dicendo parolacce e lamentandosi di qualcuno: “ma non mi rompessero il ca**o con il ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, non mi rompessero i cog**oni.” Il compagno della Meloni si avvicina poi alla collega, Viviana Guglielmi, le dà qualche pacca sulla spalla e le sfiora i capelli. A bassa voce poi dice: “L’unico giudizio che conta per me è quello di Viviana.” Poi le fa i complimenti per il suo abbigliamento, ma la giornalista non gli dedica attenzione. Giambruno continua dicendo: “Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un pò… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?”

Non è la prima volta che Andrea Giambruno finisce a “Striscia la Notizia“, che tra l’altro ha aperto proprio una rubrica chiamata “Il giornalino di Giambrunasca”, per sottolineare gli scivoloni in cui il compagno di Giorgia Meloni si è imbattuto negli ultimi mesi.

