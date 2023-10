Dove va in vacanza Giorgia Meloni? La premier non ama le vacanze di lusso, ma preferisce le vacanze in famiglia.

Dove va in vacanza Giorgia Meloni? La premier non ama le vacanze di lusso, ma preferisce le vacanze in famiglia, più riservate e dedicate al relax. Scopriamo insieme dove ama andare la premier durante le vacanze.

Dove va in vacanza Giorgia Meloni? Le vacanze semplici della premier

Tra un impegno e l’altro anche una donna impegnata come Giorgia Meloni cerca di godersi le meritate vacanze. La premier ha delle mete preferite, che stupiscono per via della loro semplicità. Nonostante quello che si possa pensare visti gli stipendi da capogiro dei politici, la premier preferisce le vacanze in famiglia, dedicate al relax e alla semplicità, piuttosto che le vacanze di lusso in alberghi costosi e all’insegna della vita mondana. Durante l’estate appena trascorsa Giorgia Meloni ha scelto una delle mete che ama di più, ovvero la Puglia. La sua scelta è ricaduta su una masseria, sicuramente controtendenza, ma grazie alla quale è riuscita a pensare alla sua privacy e al relax. La masseria di Ceglie Messapica, in Puglia, è un luogo molto appartato, vicino a Polignano a Mare, per godersi anche giornate di riposo in spiaggia. Lo svago principale è il cibo, un lusso che la premier si è concessa con grande piacere. Diversi esponenti politici hanno scelto la Puglia come meta delle loro vacanze. È sicuramente un luogo molto bello.



Giorgia Meloni sceglie la Puglia per le sue vacanze: la meta preferita

Masseria e Puglia per Giorgia Meloni sono il posto ideale per riposare, ma anche per lavorare. Il mare della Puglia e le prelibatezze italiane rendono le vacanze ancora più belle. La Puglia piace moltissimo a Giorgia Meloni, che negli ultimi anni l’ha scelta spesso come meta preferita delle sue vacanze, un vero e proprio punto di riferimento. La premier ha scelto ancora una volta di non spendere cifre stellari, ma di dare la priorità alla vicinanza della sua famiglia. A Ceglie Messapica c’è un centro storico davvero bellissimo, un Castello Ducale e tante chiese da visitare. Il borgo è uno dei più antichi della Puglia e negli ultimi anni andare in ferie nei borghi italiani sembra essere diventata una moda, per risparmiare e godersi il relax. In questo modo la premier volorizza ancora di più il territorio italiano. Giorgia Meloni ha voluto puntare tutto sulla semplicità di una vacanza in famiglia che non punta a osare e mostrare la sua ricchezza, ma semplicemente a stare con le persone che ama, in totale relax, godendosi le bellezze del luogo e la prelibatezze che la Puglia è in grado di offrire. La premier ha questo luogo nel cuore, abbastanza appartato per stare per conto suo e mantenere la sua privacy, ma anche un posto davvero tattico per poter continuare a lavorare, oltre che rilassarsi. Questa è una delle sue mete preferite, a cui non può rinunciare, diventata quasi un suo punto di riferimento.

