La puntata del Grande Fratello Vip è partita con un caso alquanto “scottante”. Giaele ha ricevuto una lettera da parte del marito Brad. Le immagini trasmesse in diretta, ci dicono quali possano essere gli stati d’animo in questo particolare momento.

Non si è fatta attendere la reazione del conduttore Alfonso Signorini.

Signorini: “Con questa premessa non devi venire al Grande Fratello”

Giaele ha commentato con una certa delusione i toni usati dal marito nello scrivere la lettera. Ha poi osservato: “Il nostro matrimonio è sempre stato libero da entrambe le parti e soprattutto scelto insieme”. Ha poi spiegato: “La cosa che dà lui fastidio è che una cosa è il nostro privato, un’altra quado lo fai in modo pubblico”.

Giaele: “La goccia è che ha fatto traboccare il vaso”

Nel frattempo Alfonso Signorini ha affermato: “Se tu avessi trascorso una notte d’amore con Antonino, one shot, non sarebbe successo nulla?”. Ha infine dichiarato: “Tradisci finchè vuoi purché rimanga tra di noi. Con queste premesse non dovevi venire al Gf Vip”.

Poco dopo è arrivato il padre di Giaele, Andrea.

Anche quest’ultimo non ha condiviso la lettera scritta da Brad: “La lettera di Brad non l’ho condivisa, non l’abbiamo condivisa, in primis perché fuori tempo massimo, poi per l’anniversario di matrimonio, di San Valentino […] Noi riteniamo che il tuo comportamento sia stato assolutamente corretto, sei riuscita a fare un bel gruppo, andate d’accordo e siete bellissimi, quindi continua serena, senza farti problemi, perché sei apprezzata tanto dai fan e da tutta la tua famiglia. Vai tranquilla.”