Ospite a Verissimo Giacomo Urtis si è commosso per il rapporto con suo padre, che non ha mai accettato la sua omosessualità.

Giacomo Urtis: il padre

Giacomo Urtis ha uno splendido legame con suo padre ma a Verissimo no ha nascosto quanto l’uomo lo faccia spesso soffrire perché non avrebbe mai accettato la sua omosessualità.

“Sono stato fidanzato per anni con una ragazza, circa 13 anni siamo stati insieme. Nei paesi c’è il battesimo, la cresima e il matrimonio, c’è quello e devi fare quello. Sei inquadrato in uno schema, senza dare retta ai sentimenti, non ascoltavo la mia parte interiore. Poi iniziando a lavorare in città come Roma o Milano sono riuscito a capire quello che ero e volevo. Così ho lasciato la fidanzata e ho detto ai miei della mia omosessualità.

Mio padre non accetta il mio orientamento, ancora ora mi chiede quando mi sposerò. Lui vorrebbe avere un nipote. Però oggi potrei avere dei figli anche da gay, e io voglio un figlio l’anno prossimo“, ha svelato Giacomo Urtis.

Giacomo Urtis: la vita privata

Giacomo Urtis ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata ma in passato non ha fatto segreto di aver avuto una liaison con Rodrigo Alves, il Ken Umano (oggi diventato Jessica Alves).

La stessa Jessica Alves ha rivelato che Urtis le avrebbe proposto di avere un figlio insieme: “Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio“.

Giacomo Urtis: il desiderio di un figlio

Giacomo Urtis ha svelato di desiderare ardentemente un figlio anche per realizzare il sogno dei suoi genitori di avere un nipote. Il chirurgo dei vip riuscirà a realizzare presto il suo sogno? Al momento sulla questione tutto tace ma sono tantissimi i fan di Urtis impazienti di saperne di più sulla questione.