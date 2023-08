La giacca racing è uno dei trend più cool per l’autunno 2023. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Siamo in piena estate ma già si comincia a pensare a cosa indossare per il prossimo autunno, che arriverà tra poco meno di due mesi. La giacca racing sarà l’assoluta protagonista della prossima stagione. Già durante la scorsa primavera, sulle passerelle abbiamo notato diverse giacche racing, o moto jacket, sia in vera pelle sia in pelle sintetica, in diversi colori, con tanto di loghi racing e protezioni. Tra i modelli più amati in assoluto ci sono le giacche biker racing vintage, che si possono trovare ai mercatini. La giacca racing è una giacca iconica e grintosa, un vero must have per l’autunno 2023. Il fascino ribelle di questa giacca ha davvero conquistato in breve tempo molte di noi, anche diverse celebrities sono state avvistate con indosso una giacca racing. Inoltre è anche una giacca molto versatile, vedremo infatti adesso insieme come è possibile abbinarla, così per essere pronte in anticipo per la stagione autunnale.

La giacca racing: come abbinarla al meglio

Come detto in precedenza, la giacca racing sarà uno dei trend più cool per l’autunno 2023. Vediamo adesso insieme cosa poter abbinare a questa iconica giacca:

Jeans e t-shirt bianca : l’abbinamento probabilmente più scontato ma approvato anche dalle It Girl. Una maglietta bianca e un paio di jeans, dritti o mom, sono l’abbinamento perfetto per la giacca racing. Ottimo soprattutto se la giacca racing è cropped, poiché rende l’outfit più chic. Ai piedi si può scegliere tra un classico ankle boot un paio di stivali texani.

: l’abbinamento probabilmente più scontato ma approvato anche dalle It Girl. Una maglietta bianca e un paio di jeans, dritti o mom, sono l’abbinamento perfetto per la giacca racing. Ottimo soprattutto se la giacca racing è cropped, poiché rende l’outfit più chic. Ai piedi si può scegliere tra un classico ankle boot un paio di stivali texani. Gonna di pelle : un altro abbinamento vincente è quello formato da una giacca racing e una gonna in pelle. La gonna può essere sia mini che midi, l’importante è che sia in pelle o in vinile, proprio per richiamare il look sulle due ruote ma in chiave femminile. Ai piedi un paio di sneakers.

: un altro abbinamento vincente è quello formato da una giacca racing e una gonna in pelle. La gonna può essere sia mini che midi, l’importante è che sia in pelle o in vinile, proprio per richiamare il look sulle due ruote ma in chiave femminile. Ai piedi un paio di sneakers. Stile grunge: per uno stile grunge anni Novanta si può abbinare la propria moto jacket a un maxi vestito nero e a un paio di anfibi. Un outfit davvero iconico e che di certo non passerà inosservato.

per uno stile grunge anni Novanta si può abbinare la propria moto jacket a un maxi vestito nero e a un paio di anfibi. Un outfit davvero iconico e che di certo non passerà inosservato. Pantaloni cargo : può sembrare all’apparenza un binomio che non funziona, ma in realtà abbinare la giacca racing a un paio di pantaloni cargo è una scelta azzeccata che rispecchia inoltre la moda del momento. Aggiungere un top crop e ai piedi un paio di pumps a punta.

: può sembrare all’apparenza un binomio che non funziona, ma in realtà abbinare la giacca racing a un paio di pantaloni cargo è una scelta azzeccata che rispecchia inoltre la moda del momento. Aggiungere un top crop e ai piedi un paio di pumps a punta. Pullover: un altro modo per indossare la giacca racing è quello di abbinarla a un pullover e a un paio di pantaloni neri e ampi. Ai piedi vanno benissimo le sneakers. Outfit perfetto per il tempo libero.

un altro modo per indossare la giacca racing è quello di abbinarla a un pullover e a un paio di pantaloni neri e ampi. Ai piedi vanno benissimo le sneakers. Outfit perfetto per il tempo libero. Pantaloni in pelle: la giacca racing si sposa perfettamente con un paio di pantaloni neri in pelle dalla linea svasata e a una maglietta girocollo. Ai piedi perfetti un paio di stivaletti glitterati.

Come abbiamo visto sono davvero tanti gli abbinamenti possibili per sfoggiare la nostra giacca racing.