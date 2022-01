Le critiche ricevute dagli altri concorrenti nella casa del GF Vip 6 hanno spinto Soleil Sorge a fare le valigie e a cercare di lasciare il programma, ma la regia è intervenuta facendole cambiare idea.

Soleil Sorge fa le valigie

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha vissuto un momento di crisi e ha minacciato di lasciare definitivamente il programma.

Una sua battuta nei confronti di Manila Nazzaro non è piaciuta agli altri concorrenti e le critiche da lei ricevute da parte loro hanno profondamente amareggiato Soleil, che per questo avrebbe preferito allontanarsi. “Se vuoi stare con Manila la trovi in cucina a lavare i piatti”, ha esclamato Soleil durante la sua trasmissione radiofonica. Quella che per lei era soltanto una battuta ha però infastidito la stessa Manila, e Katia Ricciarelli non ha perso occasione per intimarle di non esagerare.

Soleil Sorge: la regia

Mentre Soleil in lacrime si preparava per lasciare la valigia, la regia del programma è intervenuta facendole cambiare idea. “Sole vieni in confessionale”, ha esclamato l’autore che in quel momento si trovava in regia, convocando la ragazza per cercare di farla ragionare.

Soleil Sorge: l’immunità

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli, opinionista del programma, ha svelato perché sarebbe solita concedere a Soleil l’immunità al GF Vip.

Secondo la moglie di Paolo Bonolis Soleil sarebbe uno dei volti di punta di questa sesta edizione del reality show e sarebbe in parte merito suo se all’interno del reality siano in corso numerose dinamiche tra i concorrenti. “Se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie”, ha ammesso Sonia Bruganelli in merito all’immunità concessa all’influencer. Soleil resterà fino all’attesa finale del programma? In tanti sperano che sia lei a vincere questa edizione del reality show.