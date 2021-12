Manila Nazzaro è convinta che Alex Belli tornerà nella casa del Grande Fratello Vip se la moglie Delia dovesse decidere di non perdonarlo. La concorrente pensa che potrebbe tornare per parlare con Soleil.

GF Vip, Manila Nazzaro pensa che Alex Belli tornerà nella Casa

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono rimasti molto scioccati per i colpi di scena della puntata di lunedì 13 dicembre. Nessuno si aspettava la squalifica di Alex Belli. Manila Nazzaro è convinta che il concorrente potrebbe presto tornare nella Casa del GF Vip. Mentre era in cucina con Soleil e Jessica, la donna ha spiegato che secondo lei la sua ipotesi potrebbe diventare realtà. “Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro, fidatevi” ha dichiarato.

“Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tro….o ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della bellissima grandissima figura di m che hanno fatto in diretta” ha risposto Jessica.

GF Vip, Manila Nazzaro pensa che Alex Belli tornerà nella Casa: possibili confronti

Essendo stato squalificato, quest’anno Alex Belli non potrà rientrare in Casa come concorrente. Questo non significa che non possano esserci degli ulteriori confronti nelle prossime puntate.

Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha dato un’idea di quello che potrebbe succedere. “I dati del GF Vip sono questi: record con 3,7 milioni, 23,5% di share. Picchi del 41% di share nel momento tra Soleil, Alex e Delia Duran. Leadership sul target femminile 15/64 con 24,7% di share e prima tendenza mondiale su Twitter con l’hashtag GFVip. Quindi è merito di Alex e Soleil? In parte quindi sì, si sono spesi. Cosa faranno senza Alex adesso? E comunque non vi dimenticate mai una cosa. Ci sono i confronti, poi mille modi per tirare avanti. Ad esempio come con la Gregoraci e Oppini l’anno scorso” ha spiegato.

GF Vip, Manila Nazzaro pensa che Alex Belli tornerà nella Casa: la soap continua

La soap così amata dai fan del Grande Fratello Vip potrebbe continuare. I fan si aspettano nuovi confronti, anche a distanza, tra Alex Belli e Soleil Sorge, dopo quello che è accaduto in diretta il 13 dicembre. I due avranno sicuramente modo di tornare sulla questione, anche perché la trasmissione ha improvvisamente perso un concorrente davvero molto importante.