Soleil Sorge, dopo l’uscita di Alex e Delia dal GF Vip, si è sfogata, attaccandoli duramente. “Anche basta, che andassero a casa cornuti e felici” ha dichiarato la concorrente.

GF Vip, Soleil su Alex e Delia: “Cornuti, disposti a tutto per ospitate tv”

Grande colpo di scena nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 dicembre. Alex Belli è stato squalificato dal reality per non aver rispettato le norme anti-Covid ed essersi avvicinato alla moglie Delia Duran. Appena la coppia è uscita è arrivata la reazione molto dura di Soleil Sorge, coinvolta in questo triangolo. “Anche basta che andassero a casa cornuti e felici. Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata.

Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. Poi ha buttato tutto il suo percorso al vento. Chi è causa del suo mal pianga se stesso mi viene da dire. Mi spiace di essere diventata così fredda nei suoi confronti, ma non ne posso più. Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me” ha dichiarato la concorrente.

GF Vip, Soleil su Alex e Delia: “Mi sono sentita tradita”

“Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo. Poi ha detto delle cose pesanti. O mi ha manipolata totalmente, ma in un modo forte e allucinante, o altrimenti sta mentendo a sua moglie e a se stesso. E vabbè cavoli suoi, io ora ne sono fuori” ha dichiarato Soleil, furiosa, sfogandosi dopo che Alex Belli è stato squalificato e ha abbandonato la casa insieme alla moglie Delia Duran.

GF Vip, Soleil su Alex e Delia: “Aveva pensato di chiudere con lei”

Soleil Sorge ha dichiarato che pochi minuti prima che iniziasse la puntata, Alex Belli aveva preso in considerazione l’ipotesi di chiudere definitivamente la sua relazione con Delia Duran. “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto” ha aggiunto l’influencer.