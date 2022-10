Al Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli è tornata ad attirare l’attenzione su di sé grazie a un prezioso gioiello in oro con alcuni vistosi diamanti.

Sonia Bruganelli: la collana “riciclata”

Nella settima diretta del GF Vip 7 Sonia Bruganelli è tornata a sfoggiare una collana che in molti hanno riconosciuto, in quanto l’opinionista l’aveva già indossata nella precedente edizione dello show.

Si tratterebbe di un modello Cartier d’oro tempestato di diamanti e il cui valore – stando al sito ufficiale della famosa maison di gioielli – ammonterebbe a ben 62mila euro.

Per l’occasione la conduttrice lo ha sfoggiato con un lungo abito nero senza spalline e le décolleté con cristalli argentati che pure aveva indossato nelle precedenti puntate. Sonia Bruganelli ha conquistato i fan con il suo look e in tanti sui social le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza.

La presunta crisi col marito

Da qualche tempo si vocifera che l’opinionista sia in crisi con suo marito Paolo Bonolis, con cui lei stessa ha ammesso che avrebbe deciso di vivere in “case separate” (i due hanno ampliato il loro appartamento fino a ricavarne due spazi ben distinti).

Al momento entrambi hanno preferito non confermare né smentire le voci in merito alla loro presunta crisi e in tanti, tra i loro fan, sono in attesa di saperne presto di più.

Sonia Bruganelli si deciderà a rompere il silenzio in merito alla questione?