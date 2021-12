Soleil Sorge attaccata da Ariadna Romero: l’ex di Pretelli si scaglia contro la concorrente del Gf Vip.

Ariadna Romero contro Soleil: “Non la stimo”

Tra Soleil Sorge e Ariadna Romero non è mai corso buon sangue: le due, quando partecipavano insieme all’isola ei Famosi si sono spesso scontrate.

I dissapori del passato non si sono mai risolti, così ancora una volta tra le due sono volate parole poco carine. L’ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero ha tuonato contro Soleil, parlando della sua permanenza all’interno della casa del Gf Vip. La cubana, rispondendo su Instagram ad alcune domande, ha affrontato la questione Soleil. Le è stato detto che servirebbe lei per mettere in riga l’italoamericana e Ariadna ha prontamente replicato: “Io non devo mettere a posto nessuno.

Sicuramente lei non è una persona che io stimo“.

Ariadna su Soleil: “Spesso si confonde il carattere con l’arroganza”

Ma c’è di piu: l’ex di Pretelli, su Soleil, ha aggiunto: “Spesso viene confuso il carattere con la prepotenza, arroganza e saccenza, e questo mi dispiace”. Il riferimento è all’atteggiamento di Soleil nella Casa, che si è sempre voluta mostrare forte. Anche se poi sono sorti diversi dubbi specie in merito alla soap opera con Alex Belli.

Ariadna contro Soleil: “Fa comodo ai reality”

Per l’ex di Pierpaolo Pretelli, la permanenza di Soleil nella casa del Gf Vip avrebbe un motivo ben preciso. Ariadna ha infatti commentato: “Soleil fa comodo ai reality. Immaginate di guardare un GF dove tutti sono persone perbene ed educate, non si discute mai e non ci sono pettegolezzi. Una noia dopo un po’ no? Ma da qui ad essere scambiata per una di carattere la dice lunga su come siamo messi”.