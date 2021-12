Spopola ancora il video del fuorionda al Gf Vip con Soleil Sorge che prima piange e poi ride con Alex Belli: la coppia ormai “separata” si sta dimostrando la vera protagonista di questa edizione. Il dato è che gli alti e bassi, le vicende e i tre mesi di permanenza assieme dei due sono la vera polpa del programma con la casa più spiata d’Italia.

Ma Perché quel video, anche a fare la tara ad un’ultima puntata che ha riservato sviluppi, è così determinante? Perché esso contiene tutti gli ingredienti di una storia in bilico perenne fra verità e progetto, fra amore improvviso e trascinante e fredda strategia. Poi perché i due personaggi sono decisamente molto “in arcione” ai loro ruoli, specie Alex, che si è dimostrato fino all’espulsione un buon giocatore.

Soleil prima piange e poi ride, il segreto di una coppia che “buca lo schermo”

La forza mainstream del legame fra Soleil e Alex è data paradossalmente proprio dalla “illegittimità” della loro relazione e dalla presenza interattiva della moglie di Alex, Delia Duran. Insomma, il più perfetto dei triangoli per il più rotondo degli share che fa gongolare Alfonso Signorini, anche ora che i due sono “separati”. L’ultima puntata lo ha dimostrato al di là del canovaccio solito in cui il Gf Vip di solito propone un confronto fra i protagonisti delle vicende più mainstream.

Il ritorno di Alex “nella casa” e il suo chiarimento con quella che ha definito “un’amica speciale” ha rafforzato sia l’impressione della artificialità della loro relazione sia la certezza che quella relazione, anche se costruita, nelle dinamiche del gioco funzionasse alla grande.

Il video della “messinscena”: Soleil prima piange e poi ride ed Alex viene espulso

Non mancano gli utenti social che mettono in dubbio la genuinità di quella relazione e sono proprio loro ad alimentare il successo della stessa, perché dove ci sono dubbi c’è la curiosità di scioglierli. Uno dei cardini di quella presunta artificialità del rapporto fra Alex e Soleil è proprio il famoso video della puntata del 13 dicembre. Se quel video è rimasto un cardine del Gf Vip anche quando il Gf Vip è andato avanti ed ha riservato un’altra puntata scoppiettante un motivo ci srà.

Il confronto dell’ultima puntata e lo “scandalo” di quella precedente, con Soleil che prima piange e poi ride

È quello in cui dopo molte moine pubbliche ed un momento strappalacrime i due, non sapendo di essere ripresi, cominciano a ridere, arrivando addirittura a battersi il cinque, come di fronte ad una scena ben realizzata con tanto di “pathos”. Il colpo di scena finale, con Alex espulso per l’abbraccio alla moglie e con il confronto fra i due nel corso dell’ultima puntata del 17 in cui Alex è stato accusato un po’ da tutti di essere uno “stratega”, non ha fatto altro che alimentare il ruolo dominante della storia fra Alex e Soleil. Un ruolo che è stato gelosamente conservato dagli autori e che, c’è da giurarlo, verrà riproposto nelle analisi future e, eprché no, nelle dinamiche dei giochi che il Gf Vip deve ancora riservare.