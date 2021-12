Nella Casa del Grande Fratello Vip, Gherardo “Barù” Gaetani è entrato da poche ore ma ha già portato scompiglio tra i coinquilini. La new entry, infatti, ha fatto uno scherzo ai coinquilini, fingendo di leggerle l’Oroscopo e facendo scoppiare in lacrime Eva Grimaldi.

GF Vip, Barù legge l’Oroscopo: lo scherzo ai coinquilini

Nel corso della puntata di lunedì 20 dicembre del Grande Fratello Vip, Gherardo “Barù” Gaetani – nipote di Costantino della Gherardesca – è entrato nella Casa più spiata d’Italia diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality.

A poche ore dal suo ingresso nella Casa, lo chef ha organizzato uno scherzo per i suoi coinquilini, dopo aver ricevuto un comunicato sul budget settimanale che riguardava la spesa.

Dopo aver ricevuto il documento, affiancato da Valeria Marini, Barù ha deciso di leggerlo fingendo che si trattasse dell’oroscopo della settimana.

GF Vip, Barù legge l’Oroscopo: “Per la Vergine, l’amore va male”

Nel momento in cui ha iniziato a leggere il finto oroscopo, Barù Gaetani ha riferito previsioni drammatiche e disastroseper alcuni segni.

Per quanto riguarda il segno della Vergine, ad esempio, lo chef ha dichiarato con solennità: “L’amore va male”.

La previsione annunciata ha scosso nel profondo l’attrice Eva Grimaldi che, non sapendo di essere vittima di uno scherzo, ha cominciato a piangere mentre gli altri prendevano la lettura sul ridere, sdrammatizzando le catastrofiche profezie.

GF Vip, Barù legge l’oroscopo: Eva Grimaldi in lacrime

I coinquilini della Casa si sono resi conto del turbamento e delle lacrime di Eva Grimaldi soltanto a lettura di Oroscopo avanzata. Nel momento in cui l’attrice si è mostrata così convinta della veridicità della profezia legata ai problemi in amore per la Vergine letta da Barù, quindi, Valeria Marini ha deciso di rivelarle che era tutto uno scherzo.

La showgirl, infatti, ha tentato di rassicurare la coinquilina: “Ma sta inventando tutto! Davvero ci hai creduto? Stai davvero piangendo?”.

A questo punto, Eva Grimaldi ha risposto: “E certo che ci ho creduto! Ha detto che l’amore va male!”.

In questo frangente, alcuni concorrenti hanno riso per lo scherzo e la reazione dell’attrice mentre altri tentavano di consolarla e farle dimenticare la preoccupazione provata all’ipotesi di perdere la moglie Imma Battaglia.