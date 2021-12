Alex Belli, l’ex fidanzata: “Volevo denunciarlo”

Alex Belli, da poco squalificato dal GF Vip 6, è stato travolto da una nuova bufera: la sua fidanzata ha confessato che avrebbe voluto denunciarlo.

Alex Belli: l’ex fidanzata

Hellen Scopel – finalista di Miss Italia nel 2006 e ha partecipato a un’edizione di Uomini e Donne – è l’ex fidanzata dell’attore Alex Belli.

I due si sono conosciuti ad una festa nel 2004 e per un certo periodo sono stati inseparabili. La modella ha però confessato che Belli (a cui lei stessa avrebbe dato quello che poi sarebbe diventato il suo pseudonimo) sarebbe solito mentire: “Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!”, ha persino affermato la modella, specificando che nulla di quanto scritto nel curriculum del suo ex sarebbe vero.

Alex Belli: i tradimenti

La Scopel ha anche dichiarato che la sua storia con Belli sarebbe naufragata per via dei numerosi tradimenti ai suoi danni e degli atteggiamenti aggressivi dell’attore nei suoi confronti. Oggi la donna sarebbe felicemente legata a un altro uomo.“Allora non l’ho denunciato, ora lo farei…”, ha spiegato.

La vicenda ovviamente ha generato una baraonda in rete, specie dopo che Belli – al GF Vip – ha fatto delle evidenti avances a Soleil Sorge, salvo poi tornare insieme alla moglie Delia Duran.

Alex Belli e Karatina Raniakova

L’ex fidanzata dell’attore ha anche svelato un retroscena riguardante un presunto tradimento che belli avrebbe fatto ai danni di Katarina Raniakova, la sua ex moglie: “Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo”, ha confessato la donna. Belli replicherà?