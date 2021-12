Gianmaria Antinolfi si è scagliato contro Soleil Sorge, dichiarando che secondo lui ha ragione Alex Belli e che l’unica vittima della situazione è Delia.

GF Vip, Gianmaria contro Soleil: la reazione

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge è fatto di alti e bassi, come si è notato in questi mesi.

Dopo un litigio avvenuto la scorsa settimana, la situazione è precipitata. Gianmaria si è arriabbiato con Sophie Codegoni per aver pensato a consolare Soleil mentre lui stava annunciando che sarebbe rimasto in gioco. I concorrenti in questi giorni sono molto vicini all’influencer, dopo l’uscita di Alex Belli, ma Gianmaria ha trovato un’alleata, ovvero Miriana Trevisan.

GF Vip, Gianmaria contro Soleil: “Alex ha ragione al 100%”

“Vi dirò che io mi sento al 100% dalla parte di Alex.

Non esiste una vittima in questa storia. C’hanno sguazzato entrambi in questo teatrino. Al posto suo io dopo l’uscita di Alex sarei stato in camera a piangere e lei invece stava in salotto a farsi consolare da tutti. Ci gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione. Delia era l’unica parte lesa in questo gioco. Poi Delia l’ho vista molto provata, molto dimagrita e triste, non è vero nulla che si erano messi d’accordo lei e il marito” ha dichiarato Gianmaria Antinolfi, schierandosi contro Soleil Sorge.

GF Vip, Gianmaria contro Soleil: “Io difenderò Alex”

“Se in confessionale mi chiederanno qualcosa io difenderò soltanto Alex. Perché secondo me ha ragione lui, a me è parso anche influenzato. Credimi Miriana mi espongo e sto con te. Calcola che io e Sole ci eravamo riavvicinati e avevo apprezzato tanto. Dopo un giorno mi ha distrutto nuovamente. Io di indole dono tante possibilità agli altri. Mi scotto tante volte, poi mi stufo e adesso mi sono incavolato. A certa gente bisogna essere superiori” ha aggiunto Gianmaria, spiegando di essere pronto a nominare sempre Soleil. “L’unica cosa che le riesce bene è denigrare il prossimo e costruire finte soap opere” ha aggiunto.