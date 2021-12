Alex Belli si è fatto squalificare dal GF Vip 6 dopo aver incontrato sua moglie, Delia Duran. Il modello ha lasciato nella casa alcuni biglietti per Soleil Sorge.

Alex Belli: i messaggi nascosti per Soleil Sorge

Alex Belli si è praticamente auto-eliminato dal GF Vip 6 quando, dopo aver rivisto sua moglie Delia Duran (furiosa con lui ma pronta a perdonarlo), l’ha abbracciata infrangendo il regolamento del gioco.

Soleil ha assistito alla scena sconvolta e, una volta rientrata nel programma, ha trovato alcuni biglietti che sarebbero stati nascosti per lei da Belli (che probabilmente è riuscito a passare inosservato mentre gli autori dormivano). Sui messaggi sarebbero state scritte delle frasi di canzoni che il modello ha deciso di dedicare all’influencer con cui ha stretto un importante legame all’interno della casa.

Alex Belli e Soleil Sorge: il rapporto

Fino a pochi giorni fa Alex Belli sembrava pronto a restare nella casa del GF Vip per poter vivere apertamente la sua relazione con Soleil Sorge. Il confronto tra il modello e Delia Duran ha spinto Belli a abbracciare la moglie, finendo per essere squalificato in tronco dal programma. Soleil è chiaramente rimasta delusa dal gesto.

“Che andassero a casa cornuti e felici”, ha dichiarato la Sorge visibilmente provata per il comportamento di Belli, e ancora: “Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata.

Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. […] Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo”.

Alex Belli e Soleil Sorge: il confronto con Delia

Nella casa del GF Vip Alex Belli ha avuto modo di affrontare sua moglie, finita nell’occhio del ciclone per essersi scambiata nei giorni scorsi un bacio sulle labbra con un uomo misterioso. Attraverso i social la stessa Delia aveva fatto sapere di aver lasciato la casa condivisa con Belli a Milano (in seguito al comportamento assunto dal marito nei confronti di Soleil Sorge).