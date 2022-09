Sofia Giaele De Donà, al Grande Fratello Vip, ha voluto difendere il suo matrimonio aperto con un misterioso imprenditore, che vive con lei solo sei mesi all’anno. La donna ha spiegato che lui è libero di frequentare altre, perché se lei lo sa non lo ritiene un tradimento.

GFVip, Sofia Giaele De Donà: “Mio marito può andare con altre donne”

Sofia Giaele De Donà sta parlando di amore libero nella casa del Grande Fratello Vip. Un argomento di cui hanno parlato molto Alex Belli e la moglie Delia Duran nell’edizione precedente. La 23enne, che di recente ha sposato un famoso imprenditore, ha spiegato di avere una relazione aperta e di essere molto serena anche riguardo i presunti tradimenti del marito. Durante un momento di confessioni con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, la giovane ha rivelato qualche dettaglio sul suo matrimonio.

“Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia” ha spiegato.

Il rapporto con il marito

“Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto” ha spiegato Sofia alle coinquiline. “Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo. Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so.

Se non ci sono sentimenti, per me va bene” ha dichiarato la giovane, parlando del marito, che vive con lei solo sei mesi all’anno, dividendosi tra Italia e Stati Uniti.