Edoardo Donnamaria ha trovato un capello nel piatto ma, con tranquillità e indifferenza, ha continuato a mangiare anche la parte di cibo “contaminata”. La reazione del concorrente ha destato stupore tra i telespettatori e ha scatenato una discussione molto accesa sui social.

A questo si aggiunge anche il termine poco elegante usato per rivolgersi alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Così, il ragazzo sta improvvisamente precipitando nel gradimento del pubblico, dopo essere stato per settimane uno dei concorrenti preferiti dai fan del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Edoardo trova un capello nel piatto e mangia il cibo attaccato

Nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, Edoardo Donnamaria è stato ripreso dalle telecamere del reality Mediaset nel momento in cui ha trovato un capello estraneo nel suo piatto.

Piuttosto che buttare il capello, il ragazzo lo ha mostrato ai compagni che si trovavano in cucina e lo ha messo in bocca affermando di non voler sprecare il cibo che vi si era attaccato sopra.

Nel commentare l’episodio, buona parte dei fan del GF Vip hanno affermato con secco: “Che schifo”.

Gli altri gieffini presenti, invece, hanno accolto il gesto con totale indifferenza.

Le parole contro Antonella

Un altro episodio legato a Donnamaria che ha suscitato l’ira del pubblico riguarda le parole poco gentili che ha riservato alla fidanzata Antonella.

“Lei si strusciava con Antonino, lo accarezzava davanti a me. Si è comportata da z*****a”, ha affermato parlando con alcuni coinquilini.

Le parole del ragazzo hanno mandato su tutte le furie i fan del reality Mediaset ma non il padre dell’ex schermitrice. Stefano Fiordelisi, infatti, ha scelto di difendere il fidanzato della figlia intervenendo su Instagram.