Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro si è chiuso in confessionale e si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Tra urla e minacce, il Vippone si è scagliato contro gli autori.

GF Vip: Daniele in confessionale tra urla e minacce

Puntata del GF Vip difficile per Daniele Dal Moro, che si è sentito criticare per l’atteggiamento aggressivo che ha avuto con Martina Nasoni. Appena i riflettori si sono spenti, il Vippone si è chiuso in confessionale e, tra urla e minacce, si è scagliato contro gli autori.

Daniele minaccia di lasciare il GF Vip

Daniele ha urlato talmente tanto che il suo sfogo è arrivato forte e chiaro sia ai coinquilini che ai telespettatori.

Dal Moro ha tuonato:

“Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*****o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima. Io ero qui per fare il mio percorso e speravo che fosse decente. Allora visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta!”.

GF Vip: Daniele non accetta le critiche

Daniele ha concluso:

“Veramente basta ragazzi. Tanto sai perché io in questo mondo qui non volevo più metterci piede? Perché qui le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono! Perché qui ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa nulla a nessuno”.

Ormai è chiaro: Dal Moro non accetta le critiche. Appena ne riceve una minaccia di lasciare il GF Vip.