Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 20 ottobre 2022 con la decima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è tornati a parlare di Marco Bellavia. Ecco cosa è successo.

Marco Bellavia nello studio del Grande Fratello Vip

Nel corso della decima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip si è tornato a parlare di Marco Bellavia. L’ex volto di Bim Bum Bam è entrato in studio per parlare di quanto avvenuto nel corso della sua esperienza nel corso della casa più spiata d’Italia.

“Ho vissuto questo squilibrio emozionale molto forte, uno squilibrio che, però, una volta fuori, mi ha dato la possibilità di recuperare in tempo breve ma devo dire la verità, l’emozione dello studio è unica e davvero non mi ricordavo da tanti anni“.

Queste le parole di Marco Bellavia, palesemente emozionato.

Un momento particolarmente emozionante, con il pubblico presente in studio che ha manifestato tutto il proprio affetto a Bellavia.

Marco Bellavia, faccia a faccia con Alfonso Signorini

Faccia a faccia con il conduttore del reality Alfonso Signorini, Marco Bellavia ha sottolineato come: “La cosa che più mi fa soffrire è che mia mamma a casa piangeva e quando mi sono accorto che la situazione si faceva serie ho deciso di abbandonare il gioco anche pensando alle persone a casa”.

La mamma, ha raccontato, “ha 89 anni e stava tutto il giorno a guardarmi. Quando mi sono ritrovato ad avere questo disagio ho scelto di andarmene. Io riguardandomi ho visto una persona che si era un po’ persa, come se fossi ubriaco”.

Per poi aggiungere: “La prima nomination non mi ha fatto dormire molto di notte. Io non sono riuscito a organizzarmi nella casa e sono arrivato a dormire poco e sono stato male per lo stress accumulato. Nella casa ho trovato un muro. Io parlavo con me stesso. Nel momento in cui una persona ha un piccolo disagio e nessuno ti ascolta ti ritrovi isolato. Se qualcuno è depresso non deve stare da solo”.

Marco Bellavia, il confronto con Ginevra Lamborghini

In seguito si è assistito ad un confronto tra Marco Bellavia e Ginevra Lamborghini. “Mi sono resa conto di averti ferito e non è mai stata la mia intenzione”, ha infatti affermato Ginevra Lamborghini. Per poi aggiungere: “Ho riguardato quelle immagini, ho ripensato a cosa ho detto di te, le parole usate, mi sono sentita subito in colpa. Ho sentito i sensi di colpa mangiarmi dentro perché tu non meritavi quel trattamento“.

Proprio la Lamborghini, infatti, è entrata in studio per chiedere scusa per quanto successo nel corso della loro esperienza nella casa più spiata d’Italia. L’ex volto di Bim Bum Bam, dal suo canto, ha accettato le scuse della Lamborghini, invitandola allo stesso tempo a scusarsi non con lui, bensì con il pubblico che si è sentito toccare dalla vicende. La Lamborghini ha quindi fatto ammenda, tanto da dichiarare: “Mai come oggi ho capito“.