Gf Vip, Amedeo Goria parla di “alleanze follower”

Nonostante sia stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria continua a far parlare di sé e della sua esperienza all’interno del reality show. Nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, il giornalista sportivo è stato sempre al centro dell’attenzione per alcuni atteggiamenti mostrati e per il “teatrino” (come denominato dalla figlia di Amedeo, Guenda) da parte della compagna del 67enne, Vera Miales.

Goria ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, lamentandosi di alcune cose che, a suo dire, non andavano all’interno del Gf Vip, facendo i nomi di alcuni suoi ex coinquilini. Ha inoltre dichiarato che i rapporti tra Vera e sua figlia Guenda siano molto tesi.

Gf Vip, Amedeo Goria si lamenta di alcuni ex coinquilini

Intervistato a Novella 2000, Amedeo Goria ha parlato di alcuni ex coinquilini con cui ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

L’avventura di Amedeo nel reality è stata breve ma intensa. Il 67enne ha fatto i nomi di Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri.

Gf Vip: le presunte influenze sui follower da parte di alcuni partecipanti

A detta del giornalista sportivo, Alex, Soleil e Davide avrebbero utilizzato il grande potere che hanno sui social per influenzare i follower, attuando alcune strategie a loro favore e a discapito degli altri partecipanti.

Strategie che avevano come obiettivo, precisamente, l’eliminazione di alcuni concorrenti.

Gf Vip, Amedeo Goria: “Alleanze per eliminare le persone”

Queste le parole di Amedeo Goria sulla sua esperienza nella casa del Gf Vip: “Io tendo sempre a credere alle persone. Come all’interno della Casa: ad aver saputo di certi giochi di alleanze legate ai follower sui social, io oggi sarei potuto essere ancora in gara. Ci sono state delle alleanze con lo scopo di far eliminare le persone e che continuano da parte di personaggi come Soleil, Davide Silvestri e Alex Belli, che hanno una forza ‘elettorale’ di follower che possono condizionare il televoto”.