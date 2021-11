Gf Vip, Soleil: “Quando il palco è mio se lo prendono”

Soleil Sorge è sicuramente una dei protagonisti indiscussi del Gf Vip 2021. In un modo o nell’altro, l’influencer italo-americana riesce sempre a far parlare di sé. Non è tuttavia sempre rose e fiori la permanenza della giovane nella casa e anche lei di tanto in tanto può lamentarsi di qualcosa che, a suo dire, non va.

Gf Vip: Soleil nota un comprtamento denigratorio verso di lei

Di recente, nella casa più spiata d’Italia, Soleil Sorge ha confidato al suo ex Gianmaria Antinori di aver notato un comportamento denigratorio da parte degli altri inquilini nei suoi confronti. Soleil ha dichiarato che questi le “prenderebbero il palco anche quando è lei a meritarlo”.

Gf Vip, Soleil: “Non mi viene dato neanche un riconoscimento”

Soleil Sorge ha fatto sapere a Gianmaria Antinolfi, seppur in maniera non molto chiara, come “con Alex e Davide mi diverto molto però noto che spesso e volentieri ci sono voglie di protagonismo dove loro, come tantissime altre persone, io gli do qualcosa che mi fa piacere, per anche risaltare gli altri, o delle idee o delle robe e vengono usate… soprattutto non mi viene dato neanche un riconoscimento”.

Gf Vip: gli inquilini cercherebbero di oscurare Soleil

A detta di Soleil Sorge, dunque, gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip cercherebbero di oscurarla, non riconoscendole i suoi meriti. L’influencer ha proseguito: “Oggi, ad esempio, che io ho cucinato, ogni volta sento: ‘Bravi ragazzi, bravi Alex, bravo Davide’. Carmen fa una cosa: ‘Ah fantastica’. Applausi, giudizi, cose. Uno cucina un’insalata: ‘Pazzesca, wow’. Io faccio una roba, me lo vengono quasi a dire, a sussurrare all’orecchio: ‘Mmm buona’.

E’ veramente come quasi un mai volermi dare il merito che ho. Scusatemi tanto però ce l’ho in alcune cose”.