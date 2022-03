GF VIP 2022, la finale è vicina: chi sono i favoriti per la vittoria?

La casa più spiata d’Italia si prepara all’election day. Alfredo Signorini è pronto all’incoronazione finale del 14 marzo. Si sono succeduti 35 concorrenti in 49 puntate di gossip, flirt e ammiccamenti: 183 giorni in diretta che conducono al montepremi finale di 100.000€. E adesso è tutto pronto.

La casa più spiata d’Italia si avvia alla finale e c’è un nome favorito su tutti: Jessica Selassiè. Questo in base all’opinione dei bookmakers sul Grande Fratello VIP. Ora vediamo in ordine sparso cosa si racconta negli ultimi tempi su alcuni dei personaggi più chiacchierati del GF VIP 2022 e favoriti per la vittoria.

Le due principesse etiopi. Lulù e Jessica Selassiè: eredi platoniche dell’ultimo imperatore d’Etiopia Hailè, l’ultimo negus del rastafarianesimo africano degli anni ‘30, l’ultimo messia nero venerato in Africa e Giamaica. Lulù e Jessica, smarcate prevalentemente da ogni logica di natura politica, culturale e religiosa, si concentrano sul gossip per costruire una carriera da celebrities che compensi le lacrime e le mancanze subite durante l’infanzia. Eppure Lulù sembra, o sembrava, aver scelto ancora una volta la strada più impervia, insolita e singolare. Il flirt romantico ma appassionato con Manuel ne è la testimonianza evidente. Sono in pochi a pensare che la loro relazione possa durare anche dopo il GF VIP, ma è pur vero che in molti pensavano lo stesso su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Jessica resta invece invischiata nel suo rapporto con Barù e di recente ha visto sfumare completamente il suo piano durante la catena di salvataggio in diretta. Parlare di entrambe significa valutare la loro candidatura al trono del Grande Fratello: i pronostici sul loro conto sono decisamente interessanti.

Soleil Sorge. Al centro di un teatrino che ha quasi annullato tutte le storie collaterali, sembra aver detto basta. Per il momento ha scelto di sfilarsi dal menage e troix di bassa lega con Alex Belli e la moglie Delia, che a sua volta si lascia andare, dopo il rientro del marito, ad un commento che profuma di rose: “Quando lo vedo negli occhi, mi sciolgo come burro”. Soleil sembra addirittura indicare la strada: “Deve recuperare il suo matrimonio e smettere di fare del male a Delia”. Insomma, la presunta fine dell’amicizia tra i due sembra l’epilogo che lascia spazio solo alla sua voglia di primeggiare al GF VIP 2022. Del resto, il primo posto fa gola a tutti, considerando la notorietà che ha raggiunto la kermesse, nominata anche durante il Festival di Sanremo in occasione della dura critica di Barù a Noemi.

Eccola, allora, Delia Duran. Inseparabile dall’ex volto di Centovetrine ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Delia, la donna elegante e solida che a Verissimo definì lei stessa e il marito una coppia di artisti, ai microfoni di una perplessa Silvia Toffanin. Il cono di luce dell’attuale edizione del GF VIP 2022 plana anche e soprattutto su di lei, che adesso prova a smarcarsi dall’aspetto esclusivamente sentimentale per concentrarsi su quello ludico e puntare al trono. Ma gioco e amore tra i due continueranno sicuramente a mescolarsi negli studi del Reality di Canale 5, ne siamo sicuri.

Davide Silvestri. L’unico probabile re tra le probabili regine. In guerra aperta proprio con Lulù dopo l’ultima nomination. La principessa ha fatto il suo nome, lui non ha apprezzato. Freddezza e rancore, ma fa parte del gioco. La stessa Lulù ammette di non aver mai reagito così nelle nomination che la riguardavano. Rapporto recuperabile o all’orizzonte si profila l’addio finale per via di una possibile eliminazione? Intanto i bookmaker fanno anche il suo nome tra quelli dei favoriti. Superato l’ostacolo nomination, il re potrebbe essere proprio lui.