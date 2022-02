Il Festival di Sanremo del 2022, reduce da un successo importante tra il pubblico non poteva che intrecciarsi con il Grande Fratello Vip. La canzoni dei big in gara sono arrivate ai concorrenti della casa, eppure Barù ha manifestato di non gradire una cantante in particolare: si tratta di Noemi che, come è noto, ha partecipato alla kermesse con il brano “Ti amo non lo so dire”.

Gf Vip, cosa ha detto Barù a Noemi

Barù nel commentare il brano interpretato da Noemi non è andato tanto per il sottile: “Gli devono tagliare le corde vocali“. Il concorrente del Gf Vip ha poi aggiunto: “Mi volevo sparare una fucilata nei co***ni oggi. Mamma mia!“.

L’immediata replica della cantante

La replica della cantante non si è fatta attendere. Rispondendo ad una domanda che un utente le ha fatto su Instagram, Noemi ha colto l’occasione per dare una risposta particolarmente pungente verso il concorrente della casa: “Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?”, con tanto di tag al profilo della trasmissione.

L’inizio della puntata nel segno del gruppo “La rappresentante di lista”

Il Festival di Sanremo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in un altro modo. La canzone che ha introdotto la puntata di lunedì 7 febbraio è stata “Ciao Ciao”, cantata dal duo “La rappresentante di lista”.