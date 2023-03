Che cosa sappiamo del nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis? A quanto pare di professione fa il personal trainer e il suo nome è Georgian Cimpeanu. Alla scoperta della nuova fiamma dell’ex velina.

Chi è Georgian Cimpeanu: ecco il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis

A quanto pare l’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è davvero finito. L’ex velina e il medico americano avrebbero fatto calare il sipario dell’amore. I due si erano sposati nel 2014 e sette anni fa hanno anche avuto una figlia, Skyler Eva. Dopo quasi dieci anni di relazione, anche la loro favola d’amore si è conclusa ma, stando ai vari rumors circolanti online, pare che Elisabetta Canalis abbia un nuovo fidanzato. Si tratterebbe di Georgian Cimpeanu, 29enne nato in Romania ma cresciuto a Guidonia, una nota cittadina alle porte di Roma. Più giovane dell’ex velina di 15 anni, il giovane Cimpeanu è un professionista dello sport o meglio, un vero campione. Il giovane è infatti campione di kick boxing, sport tra l’altro molto apprezzato e praticato da anni dalla stessa Elisabetta Canalis. Il giovane è campione del mondo nella categoria Wako-Pro di K-1 e conta circa 43 vittorie, 3 sconfitte e un pari in ben 47 match.

A livello mondiale Georgian Cimpeanu si è aggiudicato un oro nel 2010 nella categoria junior nel Light Contact. Tre anni dopo, nel 2013, ha vinto un altro oro, questa volta nella categoria senior, sempre nel Light Contact. Nel 2017, ha invece vinto il titolo di campione mondiale Wako dilettanti di Low Kick. La sua passione per la lotta nasce da bambino: pensate che si è avvicinato al karate all’età di soli sei anni, passando al kickboxing quattro anni dopo, a 10.

Sui social media Georgian Cimpeanu è molto attivo, soprattutto su Instagram e su Youtube, dove è riuscito a costruire una community fidelizzata e molto presente. Su Instagram, ad esempio, Georgian Cimpeanu è seguitissimo: il suo profilo conta infatti 26.600 follower, per un totale di 573 post pubblicati. Tra questi compare anche un video, fissato in alto, in cui compare proprio Elisabetta Canalis, in cui i due si divertono ad allenarsi insieme in spiaggia con un workout costruito ad hoc.

L’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

Sicuramente ciò che ha fatto unire Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è lo sport. Per chi non lo sapesse, infatti, i due in passato si sono già spesso allenati insieme, tanto che la loro conoscenza, a quanto pare, sarebbe proprio cominciata tra le mura di una palestra. Dalla palestra, poi, il tutto si sarebbe evoluto a qualcosa di più “grande” e i due avrebbero cominciato a frequentarsi anche fuori, tanto da essere paparazzati a cena fuori insieme a una coppia di amici. Non si hanno molte informazioni riguardo la loro storia d’amore, ma a quanto pare, passo dopo passo, tutto si sta trasformando in qualcosa di più serio. Non ci resta che attendere novità, scatti rubati e altri allenamenti postati sui social: l’amore tra l’ex velina e il campione di kick boxing potrebbe davvero sbocciare a primavera.