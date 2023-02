Brian Perri: chi è il marito di Elisabetta Canalis?

Brian Perri è un noto chirurgo americano nonché marito della showgirl, modella e attrice italiana Elisabetta Canalis la quale, per amore, si è trasferita stabilmente negli Stati Uniti. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Brian Perri: chi è

Brian Perri è nato l’11 dicembre del 1967 a Pittsburgh nello Stato della Pennsylvania.

Non si hanno molte notizie circa la sua biografia né si conosce la sua altezza, si sa però che proviene da una famiglia assai numerosa, Perri ha infatti ben 12 fratelli e 27 nipoti, tutti molto legati fra loro. Inoltre Brian Perri ha origini italiane, calabresi per la precisione, suo padre infatti ha avuto degli antenati che hanno vissuto in Calabria. Sua madre invece ha origini francesi.

Brian Perri: carriera

Brian Perri si è diplomato all’Alleghney College, che si trova a Meadville, capoluogo della contea di Crawfod in Pennsylvania. Si è poi laureato in medicina al Lake Erie College of Osteopathic Medicine e infine ha conseguito un master in neurologia all’Università di Hartford. Grazie a questi studi e a tanta passione, Brian Perri è diventato un importante chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa nel caso di tumori spinali, deformità e malattie degenerative.

Lavora presso il Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles, oltre a far parte di un gruppo di esperti che ha lo scopo di trovare tecniche innovative di chirurgia vertebrale mini invasiva. Brian Perri è diventato un chirurgo così importante da essere citato spesso in diverse pubblicazioni su riviste specializzate. Non è noto il suo stipendio ma, visto la professione che svolge e la fama che ha raggiunto, è sicuramente uno stipendio molto alto, sul web si parla di almeno 340mila euro all’anno, se non di più.

Brian Perri e Elisabetta Canalis

Brian Perri ed Elisabetta Canalis si sono conosciuti durante un party organizzato da amici in comune nel 2013. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto è vero che si sono sposati solamente qualche mese più tardi, ad Alghero, in Sardegna, regione natale dell’ex velina di Striscia la Notizia, il 14 settembre del 2014. Elisabetta Canalis ha deciso per amore di trasferirsi stabilmente a Los Angeles, in California. Dalla loro unione il 25 settembre del 2015 è nata Skyler Eva Perri.

Quando si sono conosciuti Perri ha dichiarato che non sapeva chi fosse Elisabetta Canalis e di essere andato su google per saperne di più. Da tempo ci sono voci circa una crisi tra la coppia, tra smentite e silenzi solo il tempo ci dirà se il loro matrimonio è giunto al capolinea o no.

Brian Perri non è un uomo che ama molto stare sotto i riflettori e si tiene lontano dal mondo dello spettacolo nonostante sia sposato con Elisabetta Canalis. Ha un profilo Instagram ufficiale che conta oltre 22mila followers, ma i post pubblicati sono davvero pochi, 29, la maggior parte inerenti al suo lavoro di chirurgo. Brian Perri è un uomo molto sportivo che ci tiene a mantenersi in forma, soprattutto giocando a calcio, sport che ha praticato fin dai tempi del college.