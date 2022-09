Non c’è dubbio alcuno rispetto al fatto che quello che ha preso il via su Canale 5 lo scorso 18 settembre sia una delle edizioni più friendly della storia del Grande Fratello Vip.

Nella casa quest’anno è infatti entata l’icona trans Eleonire Ferruzzi, amatissima dalla comunità LGBT, ma anche Ginevra Lamborghini, che giorni fa ha raccontato senza filtri di avere avuto esperienze anche con delle ragazze.

C’è poi Alberto De Pisis, ex di Taylor Mega, che si è in buona sostanza definito fluido sessualmente e non si è voluto assegnare nessuna etichetta particolare.

Ma la vera sorpresa è arrivata dal giovane influencer George Ciupilan, che nelle scorse ore ha raccontato ai suoi coinquilini una storia che ha lasciato in molti a bocca aperta.

Un bacio gay nel passato di George Ciupilan

Il titkoker e ex star de Il Collegio ha raccontato che tempo fa ha dato un bacio appassionato ad un suo amico.

Ufficialmente l’ha fatto per una scommessa, ma come da lui stesso confermato il bacio è scattato anche per capire se gli sarebbe in qualche modo piaciuto.

Ecco le dichiarazioni dell’influencer: