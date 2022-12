La serie tv Mercoledì, di Tim Burton, sta ottenendo un successo incredibile. Un trampolino di lancio davvero perfetto per gli attori che hanno preso parte al cast, tra cui George Burcea, che ha interpretato Lurch. Scopriamo qualcosa su di lui.

George Burcea, chi è? Lurch di Mercoledì

Mercoledì, serie tv di Tim Burton, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2022, sta ottenendo un successo davvero incredibile, quasi senza precedenti, arrivando addirittura a superare anche Stranger Things. Del cast fanno parte attori molto conosciuti e attori alle prime esperienze. Per questi ultimi si tratta di un trampolino di lancio davvero perfetto per intraprendere questo tipo di carriera alla grande. George Burcea è un giovane attore che fa parte del cast di Mercoledì, con il ruolo di Lurch.

Questa serie gotica e ironica nello stesso tempo è ormai entrata nel cuore dei suoi telespettatori, che si sono anche affezionati ai personaggi e che vogliono scoprire qualcosa in più sugli attori che hanno lavorato alla serie. Nel cast è ovviamente presente la meravigliosa Jenna Ortega, che ha un look così lugubre e nello stesso tempo così alla moda, da rendere Mercoledì classica e moderna nello stesso tempo, tanto cupa quanto perfetta adolescente.

Tra gli altri attori ci sono anche Catherine Zeta-Jones, nei panni di Morticia, e Luis Guzman, che ha vestito i panni del padre di Mercoledì Addams, Gomez, in modo davvero unico. Ma ci sono anche altri attori nella serie, alcuni alle prime armi, che stanno già cercando di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi anche George Burcea, che nella serie interpreta il ruolo di Lurch, il maggiordomo della famiglia Addams. Questo ruolo lo ha reso ufficialmente famoso in tutto il mondo, ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

George Burcea: la carriera e la vita privata dell’attore

George Burcea è nato nel 1998 ed è di origini romene. Si è laureato all’Accademia di Arti Drammatiche, dopo aver frequentato diversi corsia scuola ed essersi formato come attore teatrale. Uno dei suoi primi film è stato O luna in Thailandia, girato nel 2012,e poi ha ottenuto altri ruoli, come quello in Comrade Detective e nel film romeno dal titolo Prietena mea e mafiota, del 2015. Nel 2018 è entrato a far parte del cast di Say Yes, un film che ha iniziato ad offrirgli una certa fama internazionale. L’attore George Burcea è diventato ancora più famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Lurch. Nonostante sia a tutti gli effetti una celebrità, non ha ancora rilasciato dichiarazioni che riguardano la sua vita sentimentale e le sue relazioni. Non si sa se abbia o meno una ragazza o quali sono le sue relazioni passate. Sicuramente il personaggio di Lurch gli ha permesso di fare un passo molto importante nella sua carriera, anche e soprattutto perché ha recitato accanto a star internazionali davvero importanti, come Catherine Zeta Jones, Jenna Ortega e Luis Guzman. Per il momento non si hanno ancora informazioni sulla sua vita privata.