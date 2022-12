Catherine Zeta Jones è un’attrice molto famosa, con una carriera piena di successi. Recentemente l’abbiamo vista nei panni di Morticia Addams nella serie tv Netflix di Tim Burton, Mercoledì.

Catherine Zeta Jones: chi è?

Catherine Zeta Jones è nata a Swansea, città del Galles meridionale, il 25 settembre 1969.

Il padre, David Jones, è gallese, mentre la madre, Patricia Fair, è irlandese. Ha due fratelli e i suoi due nomi, Catherine e Zeta, sono quelli delle sue due nonne. La sua carriera è iniziata quando era molto piccola, visto che canta e danza da quando aveva solo 10 anni, in una compagnia di ispirazione cattolica. Nel 1987 ha interpretato Peggy Sawyer in Forty-Second Street, a cui sono seguiti altri musical di successo.

È diventata una vera e propria celebrità a Londra e ha inciso un singolo, For all Time, ed è diventata una protagonista della serie tv britannica Darling Bud of May. Il suo debutto cinematografico è avvenuto in Francia, all’inizio degli anni Novanta, con Sheerazade, del regista Philippe de Broca. Ha poi ottenuto un discreto successo con una miniserie su Caterina II di Russia, in cui ha vestito i panni della zarina. Il grande successo è arrivato con La maschera di Zorro, con Antonio Banderas, nel 1998, e con Entrapment, con Sean Connery, nel 1999.

Queste due pellicole l’hanno resa una delle attrici più amate. Ha anche lavorato con il regista Stephen Frears in Alta Fedeltà e nell’horror Haunting – Presenze. In seguito ha recitato in Traffic, di Steven Soderbergh, nel 2000, e ha vinto diversi premi. Nello stesso periodo è diventata testimonial Alfa Romeo per la 156 Sportwagon. Successivamente è stata protagonista del film I perfetti innamorati di Joe Roth e ha vinto il Premio Oscar e il BAFTA come Miglior attrice non protagonista grazie a Chicago, film del 2003. Subito dopo è stata scelta dai fratelli Coen per interpretare Prima ti sposo poi ti rovino con George Clooney. Nel 2004 Steven Spielberg le ha affidato il ruolo di hostess nel film The Terminal, poi ha interpretato Isabel in Ocean’s Twelve. Nel 2005 ha lavorato in The Legend of Zorro, mentre nel 2007 ha lavorato in Sapori e Dissapori e Houdini – L’ultimo mago. Nel 2009 è stata protagonista di The Rebound”.

Dopo una pausa dovuta a diversi impegni a Broadway e ai problemi di salute del marito Michael Douglas, è tornata sul set nel 2011, con tanti progetti, tra cui Quello che so sull’amore, Una ragazza a Las Vegas, Rock of Ages, Broken City ed Effetti collaterali. Ha lavorato anche nel sequel di Red e nel 2016 è stata protagonista di L’esercito di papà. Nel 2018 ha interpretato Olivia de Havilland in Feud e Griselda in Cocaine Godmother. Ha lavorato anche per la tv nella seconda stagione di Prodigal Son e nel ruolo di Morticia Addams in Mercoledì.

Catherine Zeta Jones: la vita privata

Catherine Zeta Jones si è sposata nel 2000 con l’attore Michael Douglas e dal loro legame sono nati due figli, Dylan Michael, nel 2000, e Carys Zeta, nel 2003. Nell’agosto 2013 iniziano a circolare alcune voci di una crisi della coppia e di un probabile divorzio, ma erano infondate. I due superano i loro problemi e si sposano di nuovo il 14 febbraio 2014. Nel novembre 2022 hanno pubblicato una foto insieme, scattata durante un viaggio a Parigi, in cui sono apparsi più innamorati che mai.