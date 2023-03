Gattaca, il film con Ethan Hawke, Jude Law e Uma Thurman, del 1997, sta per diventare una serie tv, ambientata una generazione dopo quanto mostrato nel film. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo progetto, davvero molto atteso da parte del pubblico.

Gattaca, il film diventa una serie tv in fase di sviluppo per Showtime



Gattaca è uno dei film di fantascienza più famoso di sempre, che comprende nel cast Ethan Hawke, Jude Law e Uma Thurman. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 1997, ma è notizia recente che presto diventerà una serie tv, sviluppata da Howard Gordon e Alex Gansa. Il progetto, targato Sony Pictures Television, sarà scritto dai due co-creatori di Homeland insieme a Craig Borten. La serie tv sarà ambientata una generazione dopo quanto mostrato nel film, con la scienza e l’umanità che si sono evolute ancora di più in modo tale da riuscire a controllare la propria evoluzione. I genitori possono decidere a livello genetico il futuro dei loro figli ancora prima che questi nascano, dando in questo modo vita a nuove classi sociali, non più determinate dalla posizione raggiunta o dal colore della propria pelle. Le aziende possono anche scegliere i propri dipendenti a seconda del loro corredo genetico, costringendo per esempio un uomo che soffre di un disturbo cardiaco a provare ad assumere l’identità di un ex atleta con i geni perfetti pur di riuscire a realizzare il suo sogno di viaggiare nello spazio. Nel team della produzione sarà coinvolto anche Danny DeVito, già nel team che ha realizzato il famoso film del 1997 scritto e diretto da Andrew Niccol.

Gattaca, in arrivo una serie tv ispirata al film



La notizia dell’uscita di una serie tv ispirata al film Gattaca è stata riportata da Deadline. Showtime Networks è pronta a sviluppare una serie tv ispirata a questo film di fantascienza che è uscito nelle sale cinematografiche nel 1997 e che è diventato un vero e proprio cult del genere. La pellicola è stata scritta e diretta da Andrew Niccol. Il protagonista del film era Ethan Hawke, che sognava un destino diverso da quello che gli era stato assegnato. Per questo il protagonista si scambiava l’identità con Jude Law. La serie, co-prodotta da Sony Pictures Television, verrà scritta da due vecchie conoscenze di Showtime, ovvero i due co-autori di Homeland, Howard Gordon e Alex Gansa. Si tornerà a parlare della divisione tra i Validi e gli Invalidi, una generazione più avanti rispetto a quanto raccontato nel film. Gordon e Gansa saranno i produttori esecutivi insieme a Glenn Gellar, che dirige la loro società SPT, e a Danny De Vito, che ha già prodotto il film originale. Per quanto riguarda l’ipotetico cast della serie è ovviamente troppo presto per parlarne, ma i fan sperano già in qualche ritorno da parte di qualche membro del cast originale. Grazie alla recente fusione tra Showtime e Paramount Network, la serie dovrebbe approdare direttamente su Paramount+ nei prossimi anni. Non ci sono ancora informazioni su quanto inizieranno le riprese.