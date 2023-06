Le donne che hanno le gambe corte si chiedono spesso come riuscire a valorizzare al meglio la propria fisicità. Ci sono dei consigli di stile da poter seguire per riuscire ad ottenere il risultato sperato.

Gambe corte? Come valorizzare la propria fisicità: consigli di stile

Tutte le donne sognano gambe chilometriche, da urlo, e spesso patiscono per i centimetri mancanti. Per questo si chiedono spesso come riuscire a valorizzare la propria fisicità. Esiste sempre un modo per slanciare le proprie gambe e tutto deve essere basato sul baricentro. Il baricentro, quando è basso, crea una sproporzione tra busto e gambe, donando più centimetri alla parte superiore rispetto a quella inferiore. Nessuna donna al mondo è perfetta, ma questo ci rende uniche. La cosa importante è cercare il proprio punto di forza e valorizzare la propria figura, ricordando che si può sempre sfruttare qualche consiglio fashion. La prima regola da seguire è quella di scegliere dei capi a vita alta, per allungare le gambe. Il motivo per cui i capi a vita alta sono l’ideale per minimizzare l’effetto del baricentro basso è che aiutano ad aggiungere centimetri nella zona delle gambe, valorizzando il punto vita. Per questo la prima cosa da fare è acquistare capi a vita alta, per alzare il proprio baricentro.



Gambe corte? Come valorizzare la propria fisicità: dal punto vita ai colori

Indossare abiti a vita alta non basta, bisogna anche riuscire a valorizzare il punto vita. È fondamentale mettere l’accento nel punto in cui la figura si divide visivamente. Indossando un capo a vita alta va bene, ma non bisogna indossare sopra un capo lungo, perché si andrebbe a vanificare l’effetto. Per riuscire ad allungare le gambe è importante occuparsi anche del busto. La parte alta dell’outfit deve essere un pezzo asciutto o al massimo dal taglio dritto. La cosa importante è lasciare in vista la vita alta, per cui bisogna puntare su una versione cropped se si desidera lasciare il top fuori dalla gonna o dal pantalone, altrimenti può scegliere un capo che veste il busto e inserirlo dentro la vita del pezzo scelto per la parte inferiore. Anche le lunghezze possono fare la differenza per ridefinire silhouette dal baricentro basso. I migliori modelli sono quelli ampi, che non danno coordinate e punti di riferimento rispetto alle reali lunghezze della gamba. Per questo si può scegliere pantaloni palazzo o gonne leggere e scivolate, oppure dalla linea svasata che giocano sulle sovrapposizione. Meglio evitare modelli skinny. Per quanto riguarda le lunghezze è importante evitare tutto ciò che “taglia” la figura, per cui no ad orli sotto al ginocchio o a metà polpaggio. Perfette, invece, le lunghezze assolute, le gonne midi che lasciano in evidenza il ginocchio e gli orli che arrivano alla caviglia, soprattutto se a vita alta.

Un altro alleato del baricentro basso è il colore. Un’accortezza in più per queste regole è puntare sulla monocromia. La tinta unica aiuta a confondere le idee e nascondere la vera natura delle gambe. In alternativa si possono usare stratagemmi utili ad allungare le gambe, come le stampe che si sviluppano in verticale o le texture in grado di verticalizzare.