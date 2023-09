Gaia Nicolini ha un nuovo fidanzato? La figlia di Guendalina Tavassi è stata avvistata con il noto calciatore Radja Nainggolan, classe 1988. Per il momento si tratta di indiscrezioni, ma ci sono diversi indizi.

Gaia Nicolini ha un nuovo fidanzato? Spunta il flirt con un calciatore

Gaia Nicolini, la primogenita dell’ex gieffina Guendalina Tavassi, avrebbe un nuovo fidanzato. Gaia lo scorso anno è stata Miss Cinema Lazio e la sua grande bellezza è evidente a tutti. Ha 19 anni compiuti da pochi mesi ed è nata dalla relazione dell’ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi con Remo Nicolini. La giovane somiglia moltissimo alla sua mamma ed è molto attiva sui social network. Secondo alcune recenti indiscrezioni, avrebbe un flirt con il noto calciatore Radja Nainggolan, classe 1988, ex di Roma e Inter. L’indiscrezione è stata lanciata sulle pagine del settimanale Novella 2000, ma non è ancora stata confermata o smentita dai diretti interessati. Il settimanale ha riportato la notizia che Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, potrebbe avere un flirt in corso con il noto calciatore Radja Nainggolan, visto che avrebbe preso un aereo per Aversa e poche ore dopo avrebbe pubblicato una storia su Instagram in cui si trovava proprio a casa dello sportivo. Una storia che è stata rimossa subito dopo. Il settimanale ha deciso anche di pubblicare un post della pagina Instagram Sdltv che mostra Gaia Nicolini e Radja Nainggolan insieme per le vie di Bruxelles e poi a casa del calciatore belga. Che i due si stiano frequentando sembra abbastanza evidente, ma per il momento non ci sono state conferme. Fino a qualche settimana fa il calciatore belga risultava ancora legato alla moglie Claudia Lai, da cui ha avuto due figlie, Aysha, nata nel 2012, e Mailey, nata nel 2016. Un matrimonio molto tormentato, che li ha spesso portati alla rottura, per poi tornare insieme per amore delle figlie.

Gaia Nicolini e Radja Nanggolan stanno insieme? Gli indizi del presunto flirt

Il mistero intorno a questo presunto flirt in corso si è intensificato negli ultimi giorni. Gaia Nicolini e Radja Nainggolan avrebbero trascorso molto tempo insieme ultimamente, ma non è ancora chiaro se la mamma della ragazza, ovvero Guendalina Tavassi, sia realmente a conoscenza di questa situazione. Inoltre, un altro dettaglio aggiunge mistero su mistero, visto che lo scorso 19 giugno il calciatore avrebbe preso parte alla festa di compleanno della ragazza. Questo fa pensare che i due si conosce ano da diverso tempo, ma non è ben chiaro se si possa realmente parlare di un flirt o solo di una conoscenza o di una semplice amicizia. Per il momento si tratta di indiscrezioni, ma le segnalazioni sono sempre di più e questa amicizia speciale tra i due sembra essere sempre più intensa. Non resta che attendere qualche conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.