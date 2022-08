Gaia Nicolini, classe 2004, è la figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini. Attualmente sta concorrendo per diventare la nuova Miss Italia.

Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini ha recentemente passato le selezioni per le semifinali di Miss Italia: la vedremo presenziare nello storico programma di bellezza?

Che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Scopriamolo insieme!

Gaia Nicolini: chi è la figlia di Guendalina Tavassi

Gaia Nicolini è nata a Roma nel 2004 e ha da poco compiuto diciotto anni. Non si conosce la data di nascita precisa della ragazza, ma sappiamo che la madre, Guendalina Tavassi, l’ha avuta in giovanissima età (aveva diciassette anni) con l’allora compagno Remo Nicolini. Purtroppo, però, i genitori di Gaia si sono lasciati poco tempo dopo la sua nascita e il rapporto tra i due non è stato dei più idilliaci.

Pare che attualmente la ex coppia abbia riacquisito un rapporto di fiducia e di rispetto, proprio per fare crescere serenamente l’ormai adolescente Gaia.

Attualmente Gaia Nicolini vive con il padre e la sua nuova famiglia, mentre dalla parte di Guendalina la neo diciottenne ha altri due fratelli minori: Chloe e Salvatore avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte.

Della sua vita privata non si hanno moltissime informazioni; ha un profilo Instagram che conta 110 mila follower, ma non pubblica molti contenuti, perciò risulta abbastanza complesso riuscire a risalire a informazioni specifiche che la riguardano.

Sicuramente un elemento che salta agli occhi è l’incredibile bellezza della giovane ragazza; una Guendalina Tavassi part II, solo un po’ più piccola. Tratti mediterranei e fisico asciutto, Gaia Nicolini non è però rimasta salva dalle critiche e dagli haters: l’accusa principale? Essersi sottoposta a qualche ritocco chiurgico. Protagoniste di tale critiche sono le labbra, secondo alcune persone “troppo gonfie” rispetto a qualche tempo fa.

Attualmente sappiamo che Gaia Nicolini sta concorrendo per arrivare a ottenere il titolo di Miss Italia. La notizia più recente, infatti, la vede superare le semifinali del noto show di bellezza e chissà quali altri passi in avanti farà. Inutile dire che la mamma Guendalina si è mostrata subito molto fiera del traguardo della figlia, postando una foto sui suoi social complimentandosi con lei.

Il rapporto burrascoso con mamma Guendalina e l’attuale equilibrio

Come la maggior parte delle persona già sa, Gaia Nicolini è la prima figlia di Guendalina ed è nata quando la ex gieffina aveva solamente 17 anni. Da lì la celebre frase della Tavassi una volta nata Gaia: “E ora chi cresce chi?“.

Il rapporto madre-figlia è da sempre stato molto burrascoso e ricco di alti e bassi; sono volate polemiche e parole pesanti da parte della figlia nei confronti della madre, ma Guendalina ha sempre cercato di non alimentare la situazione e di non dare in pasto ai media notizie da “ampliare e ingrandire”.

Con il passare del tempo, però, le due donne hanno avuto modo di confrontarsi e di fare chiarezza su tanti aspetti della loro vita e adesso finalmente hanno ritrovato quell’equilibrio che, come spesso accade in famiglia, può perdersi per la strada.

La volontà e l’amore vincono sempre.

Ora non ci resta che aspettare news sul percorso di Gaia Nicolini a Miss Italia: in bocca al lupo!