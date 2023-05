Fubar è una serie tv che sta per debuttare su Netflix, con un cast davvero d’eccezione. Una serie tv che segna il debutto su Netflix di Arnold Schwarzenegger, con una trama che sicuramente coinvolgerà i telespettatori.

Fubar su Netflix: il cast



Fubar è una serie tv davvero molto avvincente e ricca di colpi di scena, che va a segnare il ritorno nel mondo della recitazione di Arnold Schwarzenegger, ma anche il suo debutto nel mondo della serialità e nel mondo di Netflix. Dopo la sua forte presenza nel mondo del culturismo, del cinema e della politica, Arnold Schwarzenegger è pronto a conquistare anche il suo posto nel mondo della serialità, con ciò che sa fare meglio, ovvero l’action leggero e familiare. La grande occasione è arrivata proprio con Fubar, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 25 maggio. Al suo fianco ci sarà anche Monica Barbaro, vista in Top Gun: Maverick, che interpreterà sua figlia, che si scoprirà essere anche un’agente della CIA, come si capisce dal trailer. La serie tv è stata realizzata da Nick Santora (Most Dangerous Game, Prison Break, Scorpion, I Soprano), con Sydance in produzione. Arnold Schwarzenegger non ha solo il ruolo di attore, ma anche di produttore esecutivo.

Il cast completo della serie tv Fubar è composto da:

Arnold Schwarzenegger, nel ruolo di Luke;

Monica Barbaro, nel ruolo di Emma;

Jay Baruchel, nel ruolo di Carter;

Aparna Brielle, nel ruolo di Tina;

Andy Buckley, nel ruolo di Donnie;

Milan Carter, nel ruolo di Barry;

Fortuna Feimster, nel ruolo di Ruth “Roo”;

Barbara Eve Harris, nel ruolo di Dot;

Gabriel Luna, nel ruolo di Boro;

Fabiana Udenio, nel ruolo di Tally;

Travis Van Winkle, nel ruolo di Aldorn

Devon Bostick, nel ruolo di Oscar;

David Chinchilla, nel ruolo di Cain Khan;

Rachel Lynch, nel ruolo di Romi;

Stephanie Sy, nel ruolo di Sandy;

Scott Thompson, nel ruolo di Dr. Louis Pfeffer.



Fubar su Netflix: le anticipazioni

Fubar è una serie tv particolarmente attesa, proprio per il ritorno in scena di Arnold Schwarzenegger, ma anche per la sua trama. Racconta la storia di un agente della CIA, Luke, che è prossimo alla pensione. L’uomo scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie tv affronta delle dinamiche familiari universali, ma su uno sfondo di spionaggio, azione e anche umorismo. La serie tv promette azione e divertimento, proprio come i film in cui siamo abituati a vedere l’attore. Non è un caso, infatti, se lo stile di questa serie rimanda a True Lies, il film in cui Arnold Schwarzenegger ha recitato insieme a Jamie Lee Curtis, che di recente è diventato una sei tv per CBS. Il debutto di Scharzenegger nel mondo della serialità non poteva avere un approccio diverso. “Mi ha sempre stupito come Schwarzenegger riuscisse a far ridere pur picchiando” ha commentato Nick Santora. E proprio per questo la serie tv è molto attesa dai fan, che presto rivedranno l’attore in scena.