Fubar arriva su Netflix: quando esce?

Fubar è una nuova serie tv che vede il debutto di Arnold Schwarzenegger su Netflix. Una serie tv con una trama avvincente, che sta per debuttare sulla piattaforma di streaming, pronta a conquistare i fan.

Fubar su Netflix: quando esce?



Dopo anni a dedicarsi al culturismo, al cinema e alla politica, Arnold Schwarzenegger è pronto a debuttare nel mondo della serialità e di Netflix, per la gioia dei fan. Lo farà con la serie tv Fubar, che è una delle novità di questo mese su Netflix, con cui la piattaforma streaming vuole sorprendere i suoi abbonati. Un ritorno nel mondo della recitazione particolarmente atteso, che sicuramente non deluderà i fan dell’attore, che in questo caso ha anche il ruolo di produttore esecutivo, insieme a Nick Santora, che è anche lo showrunner della serie comedy d’azione. In questa serie tv Arnold Schwarzenegger indosserà i panni di un agente della CIA che sta per andare in pensione, ma che si troverà a dover accettare un ultimo caso. Nel cast troveremo anche Monica Barbaro, conosciuta per il suo ruolo in Top Gun: Maverick, che nella serie interpreterà il ruolo della figlia del protagonista. Ma quando potremo vedere questa serie tv, composta da 8 episodi, che Netflix ha definito un action dramedy? L’appuntamento con Fubar è previsto per il prossimo 25 maggio 2023, per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming, che sta continuando a sorprendere con le tantissime nuove uscite che stanno conquistando il pubblico. La serie tv offrirà un mix di azione e divertimento, che piacerà molto ai nostalgici di Arnold Schrarzenegger.

Fubar su Netflix: di cosa parła la serie tv



Nonostante sia un debutto alla serialità per Arnold Schwarzenegger, possiamo a tutti gli effetti dire che l’attore tornerà a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero divertire anche durante le pellicole d’azione. È proprio questo che vedremo nella serie tv Fubar, una trama ricca di azione e di colpi di scena, in cui non mancherà il divertimento. La trama di Fubar racconta la storia di un agente della CIA, vicino al momento della pensione, che scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie tv va ad affrontare delle dinamiche familiari universali, mentre sullo sfondo va avanti una storia di spionaggio, azione ma anche umorismo, che sicuramente riuscirà a conquistare i telespettatori. Nick Santora è lo showrunner e produttore esecutivo, insieme ad Arnold Schwarzenegger. “Mi ha sempre stupito come Schwarzenegger riuscisse a far ridere pur picchiando” ha dichiarato Nick Santora. Non è un caso, infatti, se questa serie tv sembra avere uno stile che rimanda un po’ a True Lies, il film in cui Arnold Schwarzenegger ha recitato al fianco di Jamie Lee Curtis e che recentemente è anche diventato una serie tv per CBS. Non ci resta che attendere il 25 maggio per scoprire come sarà il debutto dell’attore nel mondo delle serie tv e dello streaming. I fan sicuramente non stanno più nella pelle.