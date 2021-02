Con una brillante carriera artistica Fryderyk Chopin si fa ricordare oggi come uno dei compositori e musicisti più importanti del XIX secolo in Europa.

Chi era Fryderyk Chopin

Fryderyk Franciszek Chopin (Żelazowa Wola, 22 febbraio 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849), è stato un pianista e compositore di origini polacche.

Cresce a Varsavia insieme al padre, nonchè suo insegnante privato, la madre e le tre sorelle. Il padre ottiene una cattedra come professore di francese al liceo cittadino e appassionato di flauto e violino lui e pianoforte la madre, è impossibile non influenzare i figli.

Così, il piccolo Chopin, in un’infanzia difficile data da una salute cagionevole si avvicina al mondo della musica e capisce di essere un bambino prodigio. Ha solo sette anni quando inizia a tenere piccoli concerti e comporre i primi brani. Con lo sviluppo poi di un amicizia con il figlio del Sovrano di Polonia ottiene la possibilità di farsi notare dal re per cui scrive una marcia diventata poi molto nota.

L’inizio della carriera musicale

Durante gli anni del liceo riceve lezioni di organo e composizione presso il Conservatorio che gli offre inoltre delle basi teoriche di musica. Oltre a scoprire la storia classica si avvicina anche alla tradizione popolare componendo meravigliose Mazurche che esibisce nei saloni della città.

Il suo successo lo porta a incontrare anche lo Zar Alessandro I che lo premia con un anello di diamanti. Esegue il suo “Rondò n.1 in Do minore” che gli offre la prima menzione da parte della stampa estera. Durante la sua permanenza all’Università di Varsavia scopre Niccolò Paganini che ha modo di ascoltare suonare. Terminati gli studi debutta con le sue Variazioni dell’opera di Mozart che lo porta ad ottenere grandissimo successo in tutta Europa.

La vita mondana e l’amore difficile

Si trasferisce a Parigi dove inizia a frequentare un ambiente artistico adatto alla sua ispirazione e conosce colleghi come Vincenzo Bellini o Franz Liszt. Qui viene chiamato principalmente per esibirsi in salotti privati e il suo principale guadagnano deriva dalle numerose lezioni musicali che offre. Si allontana dalla capitale francese quando conosce la scrittrice George Sand con cui fugge per un periodo in Spagna.

Con l’arrivo della guerra decidono però di tornare in Francia ma tra la salute cagionevole e i problemi a relazionarsi con gli amici della compagna il periodo non è certamente dei migliori. I due si lasciano dopo sette anni di relazione portando Chopin ad una condizione di salute aggravata dalla depressione che accelera così la sua morte.